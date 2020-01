Gangas para aliviar la cuesta de enero

Los vigueses salieron a las céntricas calles de la urbe en busca de las mejores gangas. La campaña de rebajas quedó oficialmente inaugurada ayer, a pesar de que algunas grandes marcas decidieran adelantarla al 2 de enero para aprovechar el impulso de los regalos de Reyes.

Esta campaña invernal ofrece descuentos de hasta el 60%, en la mayoría de los comercios de la ciudad olívica, siendo un alivio para muchas familias que sufren la cuesta de enero tras los excesos de la Navidad.

Las tiendas del grupo Inditex abrieron sus puertas media hora antes de lo establecido para no hacer esperar a los clientes más madrugadores. En la entrada de El Corte Inglés de Gran Vía, varios consumidores aguardaron hasta las 10.00 horas para ser los primeros en acceder al recinto. "Yo llevo tiempo esperando a estas rebajas, en Reyes estuve mirando por Internet lo que había y a la mañana temprano me vine a comprar", explicó Pachi cargada con tres bolsas llenas de ropa para ella, una de sus hijas y su marido.

A los descuentos se les añaden las devoluciones de los regalos con los que los Reyes Magos no acertaron o aquellos que se olvidaron por el camino y que no aparecieron al lado del zapato. "Vengo desde Ponteareas para cambiar algunos regalos y ahora aprovecharé para mirar las ofertas que hay con mi madre", afirmó Gonzalo antes de entrar en un negocio de la calle Príncipe. "No solemos acudir el primer día de rebajas porque siempre hay muchas colas, pero a mi hija le faltaban por comprar algunos detalles de amigos invisibles", apuntó Susana.

Una vez dentro de las tiendas y de los centros comerciales, las colas para pagar se prolongaban hasta la puerta y acceder a los probadores era una "misión imposible". "Nosotras aprovechamos para ir pronto a comprar y luego nos tomamos un café", comentó Begoña junto a su amiga Pachi. "A partir de las 12.00 horas empezó a haber más gente en los comercios", detalló Susana antes de entrar en una zapatería de Príncipe para mirar unas botas para su hija Noa.

Los locales físicos continúan siendo la principal fuente de ventas frente al consumo vía Internet. Lucía y Emma son dos hermanas que no se "fían" de los descuentos que hay en las tiendas online. Al igual que Emma y Laura, que prefieren ir al propio establecimiento para poder probarse la ropa. "Siempre vamos con amigas porque es mucho más divertido", manifestaron con alegría las dos jóvenes.

Acompañados o solos, los vigueses gastan grandes o pequeñas cantidades en las rebajas en función de sus necesidades o posibilidades. "Yo desembolso mucho porque solo compro ropa dos veces al año, una ahora y otra en las ofertas de verano", aseguró Laura. "Hoy me gasté 280 euros", detalló Pachi. En lo que más invierten los clientes es en las prendas que habitualmente tienen precios más elevados como son las cazadoras o el calzado. "Solemos buscar pantalones, sudaderas y deportivas, todo lo que tiende a ser más caro", concretaron las amigas Emma y Laura.

La campaña de rebajas de invierno no tiene una fecha concreta de fin. La mayoría de los comercios la mantendrán hasta el 29 de febrero y los del grupo Inditex las extenderán hasta el 7 de marzo. La nueva normativa permite que las tiendas puedan poner descuentos cuando ellos lo consideren oportuno en cualquier época del año.





