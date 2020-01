Caballero abre la puerta a adelantar aún más el encendido de las luces de Navidad

La Navidad de Vigo está a punto de despedirse: los 10 millones de luces que engalanan las calles de la ciudad se apagarán el próximo domingo, 12 de enero: dejarán de brillar después de siete semanas. El alcalde, Abel Caballero, pulsará el botón a partir de las 20 horas en un acto que se celebrará en el epicentro de estas fiestas: Porta do Sol. "Lo haremos con solemnidad porque esta ha sido, seguramente, la Navidad más importante que se ha hecho nunca en España", señaló ayer el regidor. Un grupo musical y una cuenta atrás harán más entretenidos los últimos compases de vida de un periodo que confirmó las mejores previsiones de afluencia. Según fuentes municipales, el espectáculo lumínico atrajo a más de tres millones de personas: el árbol gigante, el muñeco de nieve, la caja de regalo, el mercadillo, la bola de Urzáiz o la nieve artificial de los jardines de la Plaza de Compostela lograron situar a la urbe en un lugar privilegiado del mapa.

El éxito ha sido tal que el propio mandatario abrió la puerta a adelantar el encendido de las luces de la Navidad 2020, que, inicialmente, está previsto para finales del penúltimo mes del año. "El cuarto sábado de noviembre, si no decido adelantarlo, se volverán a encender las luces", adelantó antes de poner en valor la gran acogida del último evento multitudinario de las fiestas, la cabalgata de Reyes, que, según las estimaciones realizadas por el Concello, congregó a más de 200.000 personas el pasado domingo. "Fue lo nunca visto; en algunos puntos, había hasta 20 filas en cada acera para presenciar el paso de los Reyes; y, en Alfonso XIII, la cola llegaba a la entrada de la autopista", destacó Caballero, que reconoció que ampliar el recorrido por Elduayen y por el Paseo de Alfonso XII "fue una buena idea". "No me esperaba tanta gente en estas dos calles; desde las vallas hasta los edificios, no cabía un alfiler", añadió el regidor, que no descarta aumentar el trayecto el próximo año.

Las cifras de visitas registradas en otros atractivos de la urbe como los nacimientos o el autocar turístico también son un fiel reflejo del poder magnético de la Navidad en la primera ciudad de Galicia. Según la información facilitada por el mandatario local, el Belén Monumental de la Casa das Artes recibió un total de 101.016 visitas -el año pasado, se quedó en 62.000-; el poblado navideño de la Casa Galega da Cultura, 72.464 -en las fiestas de 2018-2019, registró 56.000-; en la caseta de Papá Noel y del cartero real, entraron aproximadamente 50.000 personas, 9.000 más que en la edición anterior; y el Nadal Bus fue elegido por más de 20.000 usuarios, de los que 5.000 accedieron con la Pass Vigo -hace un año, este servicio fue empleado por menos de 15.000 ciudadanos-. "El nivel de afluencia ha sido inconmensurable", detalló Abel Caballero.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Jaime Pereira, aseguró que el efecto del alumbrado en el sector ha sido "impensable". "Fue un éxito; preveíamos altas cifras de ocupación, pero no tan elevadas: las expectativas se superaron. Creíamos que la situación sería como el año anterior, pero no: semejante avalancha no se la imaginaba ni el más optimista", explicó. "Vigo ya es una ciudad de referencia en la época navideña y un destino típico, solo falta que pongan unas pistas de esquí en el Castro", bromeó antes de asegurar que la repercusión de la Navidad se extenderá "en Semana Santa, en verano y en los puentes". "Volverán los turistas a los que les haya gustado la ciudad y otros que se hayan quedado con ganas de conocerla, ya que el nombre de Vigo suena en todas partes", argumentó. Misma valoración describió el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, que reseñó que hubo restaurantes que llegaron a duplicar la facturación los fines de semana y, algunos, a triplicarla.

En el comercio, el centro se llevó la mayor parte del botín navideño, aunque los números obtenidos en el comienzo del año han contribuido a mejorar las cuentas de los negocios de los barrios. El presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo, Víctor Fernández, que recalcó que la campaña de Navidad se ha recuperado gracias a las últimas compras de Reyes, recordó que el sector esperaba que las ventas fueran mejores a tenor de la cantidad de gente que visitó la ciudad durante las fiestas.

La noria, hasta el domingo

La noria gigante de la Alameda, la atracción estrella de la Navidad de Vigo, dejará de funcionar este domingo. Su propietario, Francisco Sánchez, aseguró estar "muy contento" con la acogida que experimentó. Los trabajos para desmontar la estructura, que alcanza más de 50 metros de altura, comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante más de una semana.