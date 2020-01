Récord en el censo municipal de Vigo: más de 300.000 habitantes

El censo municipal de Vigo ha vuelto a superar, a comienzos de este año 2020, los 300.000 habitantes, y ha batido un récord alcanzando los 300.395 empadronados, la cifra más alta registrada en la ciudad olívica.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha señalado que, a día 7 de enero, los datos del padrón municipal arrojan esa cifra de censados en Vigo: 158.352 mujeres y 142.043 hombres. De este modo, la urbe olívica vuelve a situarse por encima de los 300.000 habitantes, una marca que ya había rebasado, aunque por muy poco, en el año 2003.

El alcalde, no obstante, ha recordado que el número de empadronados no es definitivo y, de hecho, no coincide con las cifras que el Instituto Nacional de Estadística suele dar a mediados de año. Así, la cifra registrada en el censo municipal debe ajustarse con las bajas que se hayan podido dar y con el saldo vegetativo del último mes y medio.

En todo caso, Abel Caballero ha recordado que Vigo tiene como "objetivo" superar los 300.000 habitantes, y ha puesto en valor el "crecimiento significativo" de la ciudad en los últimos años. El padrón municipal ha pasado de los 297.091 habitantes de 2017 a los 300.395 actuales.