¿Cuándo dejará de girar la noria de Vigo?

La noria gigante de la Alameda, la atracción estrella durante la Navidad de Vigo, dejará de funcionar en breve. Así lo ha desvelado su propietario, Francisco Sánchez, quien ha asegurado estar "muy contento" con la acogida que experimentó la joya de la corona olívica. "Si no hay ninguna novedad, el próximo domingo será su último día en la ciudad; la empezaremos a desmontar el lunes", ha señalado a FARO.

Preguntado por una posible estancia anual de la noria en la urbe, Sánchez ha explicado que, en su opinión, "no es viable". "No me lo han propuesto; hay que dejar a la gente con la miel en la boca", ha destacado. El titular de la noria ha puesto en valor la calidad humana de la gente de Vigo y ha avanzado que, si la ciudad quiere que repita el año que viene, así será. "Ha sido especial por la afluencia que ha tenido. Vigo es un ejemplo para el resto de España. Vaya gente más educada e increíble me he encontrado; no he visto tantas buenas personas en ningún sitio, es algo fuera de lo normal. Volveré las veces que haga falta", ha añadido.