El Concello calcula que ya pasaron por Vigo "3 millones de personas" para ver las luces

La Navidad 2019-2020 de Vigo ya es, según datos ofrecidos por el Concello, la más multitudinaria de la historia. Fuentes municipales estiman que "más de tres millones" de personas se han acercado a la urbe olívica para presenciar el espectáculo lumínico que conforman los 10 millones de luces repartidos en 334 calles y presentes en los elementos representativos de la festividad, como el árbol gigante de Porta do Sol, la bola de Urzáiz, la noria de la Alameda o el muñeco de nieve de Rosalía de Castro. En comparación con el mismo dígito ofrecido por el ente local al término del periodo navideño del año pasado, la ciudad ha sido pateada por un millón de ciudadanos más. Los datos de visitantes, las cifras de ocupación hotelera y los buenos números de la restauración confirman que la ciudad se ha convertido en un destino turístico preferente y consolidado para disfrutar del periodo navideño.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, hace una valoración "muy positiva" de la repercusión del alumbrado en el sector durante el mes de diciembre, que terminó con una ocupación media del 70%. Los hoteles registraron llenos todos los sábados y un porcentaje muy elevado los viernes, a excepción de la penúltima semana, en la que el mal tiempo ocasionó una tormenta de cancelaciones de última hora. Durante el puente de la Constitución, en el que, según el alcalde, Abel Caballero, llegaron a la ciudad más de 700.000 personas, se consiguieron dos días consecutivos de 100% en los alojamientos: el 6 y el 7 de diciembre. "Estas Navidades han sido las mejores: con respecto al 2018, la ocupación aumentó un 20%; en relación al 2017, un 40%. Estamos muy satisfechos; antes del bum de las luces, lo normal para un mes de diciembre era el 20%", destaca Pereira, quien avanza que "ya hay peticiones para el próximo puente de la Constitución".

Misma situación describe el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, que tilda de "excepcional" el mes de diciembre cosechado por el sector gracias al alumbrado. "Son datos de récord histórico, con una ocupación del 75%. Es una pasada", añade antes de apuntar la mejora de los números de la restauración, sobre todo, en el epicentro de la Navidad. "Los fines de semana fue muy difícil conseguir mesa en los locales del centro de la ciudad, algunos locales han duplicado y otros han triplicado la facturación", señala.

Cara y cruz para el comercio

El presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo, Víctor Fernández, confiesa que la campaña de Navidad, en general, "no ha sido buena", afirmación que excluye a los establecimientos del centro de la urbe, que se han beneficiado en mayor medida del tirón económico de las luces. "El tiempo no nos acompañó en diciembre y los negocios del centro de la ciudad concentraron la mayor parte de la actividad, haciendo que los barrios bajasen las ventas. Esperábamos que el efecto del alumbrado fuera a ser mayor en el comercio, pero no resultó de esa manera", lamenta.