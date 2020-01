La bronquiolitis, antesala al pico del virus gripal

Si bien es cierto que el pico de la gripe todavía no ha llegado, la incidencia de este virus está en crecimiento. "Se ve una tendencia creciente pero estamos en unos niveles basales. De momento no hay picos pero si parece que hay tendencia creciente. Yo estuve trabajando estos días y hay casos aislados de gripe pero no hay pico. Hay algunos casos de forma esporádica", indica el jefe del Servicio de Urgencias del Cunqueiro, Ángel Pichel.

Lo que pone en alerta la llegada del punto más álgido del virus gripal es un aumento de casos de bronquitis, como los registrados a principios de diciembre en Pediatría. "La bronquiolitis siempre llega antes de la gripe, unas dos o tres semanas, y nos vale como previsor de que puedan venir algunos casos. En estas semanas hubo virus con síndrome catarrales pero sin fiebre y ahora pensamos que si está empezando el de la gripe. En pacientes jóvenes el tratamiento es sintomático (paracetamol o ibuprofeno), añade Pichel.