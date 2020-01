Caballero acusa a la Xunta de engañar a Afaga al ofrecerle un local del Concello

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusó esta mañana al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, de "engañar" a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia (Afaga) al ofrecerles un local que no pertenece al ente autonómico. El regidor recordó que ambos representantes recibieron días atrás a miembros de la entidad y les comunicaron que, una vez la Policía Autonómica abandone el local -situado en Lavadores-, la Xunta les cederá el espacio.

"Está muy bien, lástima que el edificio es municipal, no autonómico. En el mismo momento en el que lo deje la Policía Autonómica, revierte automáticamente en el Concello; ya tenía que haber revertido hace 10 años. Su ansia electoral es tal que ya ofrecen edificios que no son de ellos. Es un engaño a Afaga, no pueden ceder ese edificio porque es municipal. Son razones electoralistas. Se ríen de la ciudad y se acaban de burlar de Afaga. Es un tema de una gravedad insólita y extraordinaria", señaló Caballero.