Abandono de puesto... por servicio humanitario

Varios funcionarios de la sala de comunicaciones de la Policía Local de Vigo se volcaron el pasado sábado en un servicio humanitario para el que no dudaron en abandonar de forma momentánea su puesto de trabajo y así poder auxiliar a una anciana que se había caído de la cama en su casa y era incapaz de levantarse. Aunque éste no era su cometido, los agentes no vacilaron a la hora de atender esta emergencia ya que todas las unidades estaban a esa hora ocupadas. Así que abandonaron el Concello y corrieron a ayudar a la víctima.

Todo ocurrió minutos antes de las siete de la tarde del sábado. Una vecina de la calle Pracer, en las inmediaciones de Praza do Rei, llamó a la central de comunicaciones del 092 de la Policía Local alertando de que su madre se había caído de la cama de manera fortuita y, aunque había intentado levantarla, le resultaba imposible sin ayuda. Según informan fuentes policiales oficiales, en ese momento no solo estaban ocupadas todas las unidades, sino que la afluencia masiva de turistas en el centro de la ciudad en pleno fin de semana hacía que fuera prácticamente inviable que las patrullas pudieran atender este requerimiento.

Además y, según admite la propia Policía Local en un comunicado, el estado del tráfico en ese momento en la urbe olívica demoraría la llegada de una ambulancia para resolver de manera inmediata esa situación.

En las cercanías

Ante tal coincidencia de factores, los funcionarios de la sala de comunicaciones del 092 no vacilaron en dejar su puesto de trabajo y dirigirse a la vivienda, próxima al Concello, para auxiliar a la anciana. Se ausentaron brevemente de su puesto y pudieron ayudar a la ciudadana, solventando con ello la emergencia.