"Vemos abusos en los intereses de demora y en comisiones y gastos"

- ¿Cuáles son las cláusulas abusivas que se encuentran los jueces con más frecuencia al analizar contratos de préstamos o de tarjetas de crédito?

- Las que detectamos con más frecuencia son las relativas a los intereses de demora y a todo tipo de comisiones y gastos. Los mayores problemas nos los encontramos en contratos de tarjetas de crédito tipo revolving. Es cierto que muchas veces son cantidades pequeñas. Pero pequeñas cuantías que para un ciudadano parece que es poco, si las multiplicas por los miles y miles de préstamos se convierten en mucho dinero para esas entidades de crédito. Además, como juez no me importa si es mucho o poco dinero. Para mí el problema no es el cuánto, sino si hubo o no una vulneración de los derechos de los ciudadanos. Y si existe, me da igual que sea por un euro que por 150: es la misma vulneración.