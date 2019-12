El suministro eléctrico de Vigo procederá al "cien por cien" de energías renovables

El artículo publicado en The New York Times sobre las luces de Navidad de Vigo no pasó desapercibido para Caballero, que aprovechó para apuntar que existen actividades que gastan "mucha más" electricidad que todo el alumbrado navideño de Vigo. En ese sentido, apuntó que las luces led colocadas en la ciudad en esta época son "enérgicamente eficientes". Además, avanzó que el próximo año todo el suministro eléctrico de la ciudad olívica procederá íntegramente de energías verdes y renovables.

Caballero también incidió en que la opinión pública es "favorable" al evento navideño, ya que las críticas reflejadas en el artículo de The New York Times proceden de políticos "jubilados", en alusión a las manifestaciones contrarias a la celebración vertidas por el exalcalde socialista Carlos Príncipe y el exdelegado de la Xunta en Vigo Ignacio Líoez-Chaves.