Las luces de la Navidad en Vigo llegan a Nueva York

"Porque me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia, porque las luces de la Navidad en Vigo son las mejores del planeta". Con esa sentencia de Abel Caballero y unas gafas de sol nacía en 2018 un fenómeno que ha supuesto un importante impulso para el sector hostelero de la ciudad olívica y que ha colocado a la mayor urbe de Galicia en el mapa de los destinos navideños de España.

Varios mensajes dirigidos a Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, y el discurso viral en inglés de Abel Caballero durante el encendido de las luces de la Navidad en Vigo han llamado la atención del diario New York Times que, en la Nochebuena de 2019, publicaba un reportaje en el que no solo analiza el impacto económico del alumbrado -con hoteles colgando el cartel de completo en una época de escasa ocupación hotelera- sino también la huella ecológica y social de la iluminación en la ciudad.

"La gente pude ver que he transformado Vigo, y no solo porque me he asegurado de que estamos celebrando la Navidad como la gran fiesta que siempre debería haber sido", escribe Raphael Minder, autor del artículo, haciéndose eco de unas declaraciones de Abel Caballero.

El fenómeno político de Abel Caballero

La figura de Abel Caballero, que afronta su cuarto mandato en el Concello de Vigo, ocupa también buena parte del reportaje del New York Times. Repasa su paso como ministro de Transporte y Turismo en los 80 hasta su última mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2019 "en las que ganó el 67% de los votos en una ciudad de poco menos de 300.000 habitantes".

"Su longevidad en el cargo llama la atención en un momento de inestabilidad y fragmentación política en España", escribe el periodista en su crónica en la que da voz a otras figuras públicas como Ignacio López-Chaves o Carlos Príncipe para dibujar una imagen del perfil político de Abel Caballero y en el que se habla de sus proyectos para transformar la movilidad de la ciudad o la crisis de astilleros como el de Barreras.

Retrato que no se olvida, más allá de las luces de la Navidad de Vigo, los momentos que han convertido al regidor de la ciudad en uno de los personajes más perseguidos por los programas informativos y humorísticos de la televisión española: desde su swish swish en el cierre de un campamento infantil en Vigo hasta su amago de caída en la presentación de una de las pruebas de BMX del Festival O Marisquiño.

La huella ecológica de la Navidad en Vigo



El cambio climático y la contaminación lumínica, base del reportaje sobre las luces de la Navidad de Vigo en el New York Times, ocupan otra buena parte del artículo de Raphael Minder.

"Parece una contradicción absurda que España haya celebrado una cumbre sobre el cambio climático justo cuando Vigo compite con otras ciudades para ver cuál iba a encender la mayor cantidad de luces navideñas", explica Serafín González Prieto, presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural, en el artículo.

"Cuando me convertí en alcalde, Vigo todavía usaba bombillas de vapor de sodio", explica Abel Caballero al diario estadounidense mientras añade que "la única queja que he escuchado esta Navidad es la de personas descontentas porque no puse luces bonitas en su calle".

"Nunca había visto a Vigo tan brillante y alegre", explica un turista que cada Navidad vuelve a la ciudad para pasar tiempo con su familia. "La Navidad trata de hacer que la gente se sorprenda, así que no puedo ver mejor forma de hacerlo que esto", remata el visitante.