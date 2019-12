El 'flashmob' navideño ya tiene vídeo oficial

El pasado 15 de diciembre, la Porta do Sol de Vigo se convirtió en una gran sala de baile con la celebración del multitudinario 'flashmob'. La ya clásica cita viguesa celebró su octava edición con miles de personas -incluido el alcalde, Abel Caballero- coordinando sus pasos al ritmo de "This Is Me" -la banda sonora de la película "El Gran Showman"- y el villancico "Jingle Bell Rock".

Diez días después, los organizadores han subido a Youtube el vídeo oficial del evento, durante el cual se apagaron incluso las luces del árbol gigante para que toda la atención se centrase en el espectáculo.