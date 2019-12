Los fármacos: Adolonta, Dolac, Propranolol, Valdispert o Flatoril

¿Qué medicamentos se hallaron en plena calle en Vigo? Treinta envases eran de Adolonta, analgésico del grupo de los opioides indicado para el dolor. Había varias cajas de Valdispert, del grupo de los hipnóticos y sedantes indicado para el alivio de la tensión nerviosa leve o trastornos de sueño. También Propranolol, para hipertensión y dolencias cardíacas; Dolac y asimismo más de 40 cajas de Flatoril, para alteraciones gastrointestinales. Y junto a otros fármcos, se encontraron además anticonceptivos.

Fuentes policiales señalaban ayer que, en principio, su investigación no se encaminaría a averiguar quién dejó allí esos medicamentos, cuya venta está "autorizada" en España. Pese al alto número de cajas, no descartaban que pudiesen proceder de un particular. Otras fuentes afirman que son fármacos de uso común y recuerdan, ante el suceso ocurrido, la importancia de dejar los medicamentos sobrantes o caducados en los puntos SIGRE de las farmacias. La Consellería de Sanidade indicó por su parte que "en cuanto" la Policía Nacional se lo comunicase, "nosotros colaboraremos con todos los medios en la investigación".