Voces celestiales por Navidad

La Coral Casablanca celebró ayer la edición número 62 de su tradicional "Concierto de Navidad" en el Teatro Afundación que contó con la colaboración de la Banda de Gaitas de Xarabal. El acto colgó el cartel de "entradas agotadas" cuatro días antes de su estreno, revalidándose como una de las citas obligadas de los vigueses cada año.

Las celestiales voces de la agrupación entonaron Noche de Paz para abrir el recital. Cánticos en latín, como Gloria In Excelsis Deo o Adeste Fideles, y en inglés, como White Christmas o For Unto Us A Child Is Born, deleitaron al público presente durante la primera hora del concierto.

En el breve descanso, la coral otorgó la medalla de la Fundación Casablanca a la periodista viguesa Noelia Otero, coordinadora de "el laboratorio de ideas" del Partido Socialista de Galicia. Otero trabajó como colaboradora en el programa de Ana Rosa y comenzó su trayectoria profesional en Cadena Ser Radio Vigo y en la Televisión de Galicia. También, la comunicadora Carlota Corredera, presentadora del evento, fue distinguida por la agrupación. Corredera, al frente del programa Sálvame por las tardes, recibirá el año que viene el título de viguesa distinguida de manos de Abel Caballero.

Tras la pausa, Casablanca inició la segunda parte con una cantata de Bach. La interpretación de Bohemian Rapsody, sorprendió a todos los que observaban desde el patio de butacas. La coral se despidió coreando "voa panxoliña, anuncia ao mundo enteiro, que María deu a luz ó fillo do carpinteiro", una emotiva panxoliña gallega de Ernesto Campos con la que se dieron por inauguradas las vacaciones de Navidad en la ciudad olívica.