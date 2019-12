El Puerto investiga si sus terrenos sirven para almacenar contenedores de Leixões

Dos escalas de cruceros imprevistas | A causa de los temporales, el trasatlántico Oceana (al que por cierto, otro vendaval lo trajo a Vigo el pasado 8 de noviembre) atracó ayer con 1.866 ciudadanos británicos a bordo. Pero este buque no será el único damnificado por este episodio de continuos temporales. Según informa la agencia Pérez y Cía., en la tarde de hoy se espera el Saga Sapphire, que debido al recrudecimiento del tiempo en el sur peninsular cancela su escala prevista inicialmente para este lunes en Cádiz, para venir a hacerla a Vigo. Esta será la séptima vez en lo que va de año que un crucero es desviado a la ciudad debido al mal tiempo en otros puertos. Por otra parte, la Fundación Traslatio informa que el buque-escuela Sedov, que tenía previsto atracar en Vigo este domingo, demora su llegada para el martes 25 como consecuencia, como no, del temporal en el golfo de Vizcaya. Informa: Fco. Díaz Guerrero.

Dos escalas de cruceros imprevistas | A causa de los temporales, el trasatlántico Oceana (al que por cierto, otro vendaval lo trajo a Vigo el pasado 8 de noviembre) atracó ayer con 1.866 ciudadanos británicos a bordo. Pero este buque no será el único damnificado por este episodio de continuos temporales. Según informa la agencia Pérez y Cía., en la tarde de hoy se espera el Saga Sapphire, que debido al recrudecimiento del tiempo en el sur peninsular cancela su escala prevista inicialmente para este lunes en Cádiz, para venir a hacerla a Vigo. Esta será la séptima vez en lo que va de año que un crucero es desviado a la ciudad debido al mal tiempo en otros puertos. Por otra parte, la Fundación Traslatio informa que el buque-escuela Sedov, que tenía previsto atracar en Vigo este domingo, demora su llegada para el martes 25 como consecuencia, como no, del temporal en el golfo de Vizcaya. Informa: Fco. Díaz Guerrero.

El Puerto sospecha que los contenedores desembarcados en Leixões con destino a empresas viguesas, cargados en su mayoría de pesca congelada, permanecen vacíos en terrenos portuarios de Vigo durante muchos días y hasta semanas. El inusitado incremento que desde hace meses experimenta el apartado estadístico de contenedores sin carga carece en apariencia de lógica y tampoco guarda proporción con el movimiento de los llenos desembarcados en Guixar. Para comprobar si se está utilizando de forma generalizada el terreno portuario vigués como almacén de depósitos introducidos por Portugal una vez vaciada su carga en las industrias del área viguesa, la Autoridad Portuaria ha abierto una investigación con el objetivo de poner freno a una práctica que estaría ocupando con equipos procedentes de puertos rivales la ya escasa superficie en los muelles.

"No podemos prohibir que estos contenedores se reembarquen por Vigo, pero lo que no puede ser es que estén días y hasta una semana entera a la espera de destino", argumentó Enrique López Veiga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración. El presidente reconoce que de momento solo tiene sospechas de que esto podría estar ocurriendo, pero no tardará mucho en confirmarlas. Los programas informáticos que manejan los transitarios o las navieras permiten un seguimiento pormenorizado del movimiento de los depósitos, desde las terminales donde estuvo hasta la clase y peso de la mercancía que portaba.

Tal vez esta sea la razón por la que Praza da Estrela ya tenga "una idea" sobre la identidad de las empresas viguesas donde se vaciaron esos depósitos que llevan más tiempo de la cuenta almacenados en el recinto portuario. En cualquier caso se esperará a los resultados de la investigación en marcha, y a partir de ahí ejercer una especial vigilancia sobre la estancia de estos depósitos vacíos. "No podrán estar más de dos días", avisa López Veiga. "Aun por encima de que se desvían mercancías por Leixões no podemos convertirnos en su almacén de contenedores. Como si nos sobrara el espacio", expuso Veiga.

Caída de carga en noviembre

El dirigente portuario inició su comparecencia con el análisis de la actividad del pasado noviembre. Se contabilizaron 342.000 toneladas, un 2,05% menos que el año pasado. Achacó este descenso al de la pesca fresca (un 7,7% menos) y a los avituallamientos (9,11%). La carga que más aumenta fueron los automóviles (un 9,6% más) y la pesca congelada( un 11,6%).