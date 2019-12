Sorprendido en Vigo un menor que iba en moto por la acera

Un menor de 16 años fue sorprendido ayer cuando circulaba con un ciclomotor por la acera de la calle Coruña. Al no llegar a la mayoría de edad, el chico carecía del permiso obligatorio para el vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron a las 16:43, cunado una patrulla de la Policía Local de Vigo se encontraba realizando labores de vigilancia y control en materia de Seguridad Vial en la zona de la calle Coruña. En ese momento observaron un ciclomotor circulando por la acera, motivo por el cual procedieron a darle el alto al conductor.

El citado trató de eludir la acción policial mediante una maniobra evasiva, pero finalmente los Agentes consiguieron interceptarlo y detener la marcha del vehículo. No fue hasta el momento de proceder a la identificación del conductor que supieron el motivo por el cual trató de evitar ser detenido.

Una vez solicitado el permiso de conducción manifestó no tenerlo, si bien mediante cotejo de sus datos telemáticamente los Agentes averiguaron que el citado, C. C. G, de Vigo, es menor de edad "y por tanto carece y nunca obtuvo el permiso que le habilita para la conducción de ciclomotores en este caso".

Los agentes procedieron a la confección de diligencias judiciales remitidas a Fiscalía de Menores. A mayores, cursaron sendas denuncias administrativas por carecer el vehículo de ITV en vigor, así como el seguro obligatorio caducado. El vehículo fue inmovilizado y retirado, al detectar varias deficiencias técnicas que afectan a la seguridad en la circulación.