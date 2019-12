El Puerto presentará un contencioso contra la negativa municipal a reparar As Avenidas

Acción, reacción. La Autoridad Portuaria de Vigo considera inválidas las razones aducidas por el Concello para no reparar As Avenidas antes de la liquidación del convenio "Abrir Vigo al Mar" y volverá plantear batalla con un recurso contencioso-administrativo. Aunque la negativa municipal, adelantada por FARO, "no nos coge desprevenidos", como confiesa el presidente, Enrique López Veiga, la entidad ribereña no abandona su intención de que las arcas municipales se hagan cargo, bien de las obras para devolver en perfecto estado el ámbito incluido en el convenio, o bien de una "cantidad" transferida al Puerto para que este corra con toda la actuación, presupuestada en alrededor de 4 millones. La solicitud rechazada por el ejecutivo local era, para Veiga, un "paso previo" para avanzar en la liquidación de "Abrir Vigo al Mar". Ahora, "interpondremos el correspondiente litigio, y ya está", incide.

La junta de gobierno local celebrada el miércoles valoró una propuesta de rechazo a la solicitud del Puerto con varias derivadas. Una, la principal, era la negativa a efectuar las reparaciones necesarias para entregar en buen estado el entorno de As Avenidas, antes de que el Puerto se haga con su control absoluto. A renglón seguido, pese a todo, Praza do Rei avanzaba su disposición a entregar sus competencias recogidas en "Abrir Vigo al Mar" y anunciaba la presentación de un recurso -otro más en el largo historial de disputas- contra las causas esgrimidas por la Autoridad para declarar la liquidación del histórico convenio.

En la raíz de las fricciones, acentuadas con el desplome del muelle del O Marisquiño, el Ayuntamiento considera que solo le compete la conservación de As Avenidas por su "uso natural". "En ningún caso asumió la obligación de vigilar conservar y mantener (...) las estructuras", mantiene.

Las razones, para Veiga, distan de ser válidas. "Eso no dice el convenio", responde. El presidente de la Autoridad esgrime un informe requerido a la Abogacía del Estado para que aclarara el alcance de las competencias de "Abrir Vigo al Mar". Ni asume eso, ni tampoco la puerta abierta por el Concello a mantener vigente el acuerdo, todavía, hasta el 2 de octubre de 2020.