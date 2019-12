Diez puestos de trabajo que igualan y dignifican

Las personas con discapacidad intelectual luchan a diario por alcanzar la plena inclusión en la sociedad. Desde el centro nigranés Juan María reivindican este derecho y tratan de cumplir sus sueños, haciendo que su futuro sea mucho más esperanzador. Para alcanzar una inserción total en el ámbito laboral, diez alumnos de la entidad trabajarán en la nueva tienda inclusiva "Juan María by Lolola", ubicada en el centro comercial Plaza Elíptica.

A la inauguración del local acudieron ayer el delegado de Zona Franca, David Regades; la secretaria xeral de Emprego de la Xunta, Covadonga Toca; el alcalde de Nigrán, Juan González; la concejala viguesa de Medio Ambiente y Vida Saludable, Nuria Rodríguez; y el presidente de la asociación, José Santoro. "Se está dando un paso que es importantísimo y es que la gente que está en el Centro Juan María cobre por su trabajo", destacó el regidor nigranés.

"Aprender haciendo" es la filosofía a seguir en esta iniciativa. Sara, Héctor, David, Alicia, Liliana, Lucía, María, Santiago, Lucas y Natalia tendrán un contrato laboral a jornada completa, en la que el 50% será formación y el otro 50% trabajo remunerado, metodología especialmente efectiva en personas con discapacidad intelectual para afianzar los conocimientos y adquirir las destrezas necesarias. "El empleo es lo que dignifica, lo que nos iguala, y es una responsabilidad de todos cooperar", comentó Covadonga Toca.

"Yo me lo tomé muy bien cuando me dijeron que empezaría a trabajar aquí", recordó Lucía. "Nos hace mucha ilusión empezar y desempeñaremos tareas como cobrar o montar el escaparate, algo que es bonito porque es creativo", detallaron Sara y Santiago, dos de los seleccionados. "Antes de inaugurar la tienda nos formamos en un almacén", añadieron.

El plan tiene una duración de tres años y está subvencionado por el programa de formación dual para personas con discapacidad intelectual en centros especiales de la Consellería de Economía y el Ministerio de Trabajo. Al finalizar el periodo formativo se les entregará una certificación profesional de Nivel 1 como auxiliar de comercio, además de varias formaciones complementarias hasta un total de 2.634 horas.

Una vez finalizado el proceso formativo y contractual, algunos de los alumnos como Sara y Santiago quieren seguir dedicándose a esa labor, mientras que Alicia tiene otros planes de futuro: "Una vez que acabe aquí me buscaré un curso de manicura porque me encanta, aunque el mundo de la moda también me gusta".

En el local de Plaza Elíptica se venderá la colección "Estrellas para todos" con prendas elaboradas en algodón, con puños elásticos amplios y con diseños en los que las cremalleras son protagonistas por su comodidad a la hora de ponerlas. Las piezas están destinadas a niños, niñas, hombres y mujeres, ofreciendo una gran variedad de camisetas, sudaderas, bolsos y baberos. La mayor parte de los empleados también participaron como modelos para la campaña.