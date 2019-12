Papanoelada 2019 en Vigo: fecha, hora y recorrido

La Papanoelada 2019 en Vigo calienta motores. Solo quedan dos días para que la ciudad se tiña de rojo con los miles de motoristas que recorrerán toda la ciudad ataviados como Santa Claus. El evento, organizado por Moto Club Galicia, llega este año a su décima edición y se ha consolidado ya como una cita indispensable dentro de la multitud de actividades que se celebran dentro de la Navidad en Vigo 2019.

La gran caravana de motoristas comenzará a rugir el sábado a las 14.00 horas en Navia. Es la hora y el punto fijado por la organización para concentrarse. A priori, y aunque las previsiones pronostican que habrá chubascos, los organizadores no contemplan suspender el evento a no ser que diluvie. "Por ahora seguimos adelante. Si diluvia, aún no sabemos, pero por lo pronto no parece que vaya a ser así", avanza Daniel Barboni, responsable de Moto Club Galicia.

La salida será a las 16.00 horas y será el propio alcalde, Abel Caballero, el que la dé. Los participantes no necesitan incribirse. La organización solo pide dos cosas: que vayan ataviados como Papá Noel y que lleven caramelos para repartir entre los más pequeños. Además, esta actividad tiene también un componente solidario, ya que en Navia se recogerán productos para el Banco de Alimentos.

Navidad 2019 en Vigo: recorrido de la Papanoelada

El recorrido es el siguiente: tras salir de Navia, los motoristas iran por Ricardo Mella y Caramuxo hasta A Florida, Plaza de América, Gran Vía, Urzáiz, Gregorio Espino, Estación de Autobuses, Martínez Garrido, Jenaro de la Fuente, Travesía de Vigo, Numancia, Canoa, Isaac Peral, García Barbón, Policarpo Sanz, Porto da Sol (aquí se realizará una parada), Elduayen, Paseo de Alfonso, Pi y Margall, Camelias, Plaza de América, Avenida de Castelao y fin de nuevo en Navia.

Pero no habrá que esperar hasta el sábado para ver a Papá Noel en Vigo. Santa Claus recibe ya a los más pequeños de la casa durante estos días en diferentes puntos de la ciudad para que les entreguen sus cartas [consulta aquí dónde encontrar a Papá Noel en Vigo].