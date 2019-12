El paso de la borrasca Elsa por Galicia se está dejando notar en Vigo y en las Rías Baixas, donde se ha ampliado la alerta naranja por lluvias a las ya vigentes por viento en toda la comunidad y por temporal costero en el litoral de Pontevedra y A Coruña.



Una de las víctimas de la fuerza del viento que caracteriza a la borrasca Elsa ha sido uno de los reclamos de la Navidad en Vigo: la calle Frozen. Aunque los carteles más pequeños que promocionan la película de animación de Disney en la calle Progreso han aguantado las embestidas del temporal, el photocall en el que miles de turistas se han retratado estas fiestas no ha corrido la misma suerte y esta mañana se desplomaba sobre el firme. El Concello prevé repararlo en las próximas horas para que uno de los puntos más visitados de la ciudad vuelva lucir sus galas.





Borrasca Elsa en Galicia: alerta naranja e incidencias

Temporal en Galicia: Elsa arranca la cubierta de un edificio en Cangas // GONZALO MARTÍNE

El paso de la borrasca Elsa por Galicia está dejando detrás de sí un reguero de incidencias que, en caso dle sur de la comunidad se han traducido en caídas de árboles, el desplazamiento de contenedores o la suspensión del transporte de ría. En Cangas, por ejemplo, las fuertes rachas de viento han arrancado parte de la cubierta de un edificio ubicado en la céntrica Praza das Pontes. En Pontevedra, el Concello acordó esta mañana cerrar los parques de las Palmeras y Mirador , en Monte Porreiro, además de las instalaciones deportivas al aire libre entre las 11 y las 18 horas.Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, pueden superarse precipitaciones acumuladas de 80 mm en 12 horas e incluso alcanzar los 100 mm en el suroeste, el oeste y el interior de A Coruña, así como en el oeste de Ourense y en la zona de Miño y en el interior de Pontevedra. Además, en el noroeste de A Coruña, en el sur y en las áreas de montaña de Ourense y en las Rías Baixas se mantendrá la alerta amarilla, pudiendo alcanzarse los 60 mm en 12 horas.Ante las fuertes lluvias,, evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios u objetos que puedan desprenderse, no atravesar zonas inundadas, no aparcar en las proximidades de ríos y no utilizar vehículos ligeros o de poca estabilidad, como bicicletas o ciclomotores.La Xunta mantiene también activada la alerta naranja por viento en la provincia de A Coruña, la Mariña lucense, el noroeste de Ourense y las Rías Baixas, por rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Del mismo modo, en el mar continúa activada la alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con olas de hasta seis metros.