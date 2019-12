La Navidad de Vigo tiene mucho ritmo

Porta do Sol se convirtió ayer en una gran sala de baile con la celebración del multitudinario flashmob, un clásico musical de la Navidad viguesa que, en su octava edición, volvió a ser un éxito no solo por el elevado número de participantes, sino también por la atmósfera festiva que generó en uno de los epicentros de estas fechas en la ciudad. Unas 7.000 personas hicieron frente al frío moviendo sus caderas durante casi tres minutos al compás de los temas This Is Me -la banda sonora de la película "El Gran Showman"- y el villancico Jingle Bell Rock. Para que toda la atención se centrase en el espectáculo, los ledes del árbol gigante dejaron de brillar y, sobre las fachadas de los edificios de la plaza, se proyectó un juego de luces de colores.

El alcalde, Abel Caballero, que encabezó la coreografía junto con miembros de la organización, aseguró al término de la representación que los vigueses son los que mejor bailan "del mundo" y bromeó al referirse a la cifra de locales y turistas que se apuntaron al "flashmob más importante que se hizo nunca en España". "Estamos un par de millones, más o menos", señaló antes de añadir a su intervención el clásico "¡Viva Vigo!" en una jornada en la que se repitieron las colas en el árbol, en la noria de la plaza de Compostela, en la Casa das Artes para disfrutar del Belén Monumental y, en vísperas del Sorteo Extraordinario de Navidad, en administraciones de lotería del centro.

Las palabras del regidor fueron continuadas por una sesión de música que se prolongó durante una hora y media en la que, además de darse a conocer la versión viguesa del tema Gloria, de Laura Branigan, que incluye referencias a la noria gigante y a Abel Caballero, los organizadores animaron al público con ritmos electrónicos o bachata. Los altavoces de Porta do Sol regalaron melodías como Ain't My Fault, de Zara Larsson; Koukou Move, de Sasha López y Ale Blake & Broono; o Sleep When We're Dead, de ItaloBrothers. El evento, organizado por el Concello de Vigo y Bolbolúa Animación, se cerró con la entrega de regalos.

Siguientes citas

El Nadal Solidario de la Xunta de Galicia abre hoy sus puertas en el Tinglado del Puerto con una oferta centrada en la música y en los más pequeños de la casa. El espacio alberga el belén de la catedral de Santiago de Compostela, que cuenta con cerca de 500 piezas articuladas sobre una superficie de 60 metros cuadrados, y acogerá demostraciones de oficios tradicionales, conciertos de coros infantiles, jazz, teatro y danza.

En la plaza de la Estrella, habrá un poblado navideño, un estand donde el paje real recogerá las cartas de los más pequeños, un carrusel y grandes figuras que representan a los Reyes Magos y al muñeco de nieve.

La música volverá a sonar en la ciudad el próximo sábado, víspera del Sorteo Extraordinario de Navidad, con el desfile de rondallas, que iniciará su recorrido a las 18 horas en el cruce de Gran Vía con Urzáiz, junto a la caja de regalo gigante, para amenizar el ambiente hasta Porta do Sol. Dos horas antes, las dos ruedas surcarán el asfalto olívico en la décima edición de la Papanoelada motera: miles de conductores ataviados de Papá Noel y cargados de caramelos colorearán de rojo las calles de Vigo en un recorrido que llevará a los participantes desde Navia hasta la plaza vigilada por el Sireno, desde donde partirán de vuelta al barrio vigués. Los organizadores, Moto Club Galicia y Revista Motera, esperan superar los 8.000 participantes, cifra alcanzada el año pasado.