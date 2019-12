Una felicitación personalizada de Abel Caballero, el regalo más original para estas navidades

Navidad tras Navidad hay que estrujarse los sesos para encontrar un regalo con el que sorprender a amigos y familiares. Muchos recurren a lo material, pero otros tiran de los intangibles. Ese ha sido el caso de Jaime, un joven vigués al que por el amigo invisible le había tocado regalar a su amiga Alba. Después de darle muchas vueltas dio con la clave, aunque iba a necesitar la ayuda de Abel Caballero.





mi amigo jaime le ha pedido a abel caballero que me haga una dedicatoria como regalo del amigo invisible es que no me lo merezco pic.twitter.com/0yyfUGe7Ps