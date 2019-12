O Calvario inaugura su Navidad con la apertura del mercado

En O Calvario, ya es Navidad. La inauguración del mercado en la peatonal de Urzáiz ayer tarde alumbró el espíritu festivo en el barrio olívico. Una veintena de casetas de madera con productos de artesanía -como joyas, ropa o complementos-, adornos de la época más mágica del año y gastronomía de temporada convierten este espacio en el epicentro comercial de la zona, cuya oferta se suma a la que brindan los puestos de la calle Londres y de la plaza de Compostela.

El estreno estuvo apadrinado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que, horas antes, cumplió la petición que le efectuó el regidor de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco: hacerse una foto con el árbol gigante de Porta do Sol, el emblema de la Navidad más iluminada de España. La Agrupación Folclórica Lembranzas Galegas ambientó musicalmente el escenario, al que se aproximaron curiosos para completar las primeras compras de la celebración navideña.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de O Calvario, Encarna Álvarez, aseguró que este evento, que "genera un gran movimiento en el barrio", es "cada vez mejor" y un "éxito" asegurado. "Para nosotros, la Navidad empieza con la inauguración del mercado. Esperamos que venga mucha gente a una zona que tiene vida propia", destacó.

La asociación comercial del barrio vigués ha preparado un calendario cargado de actividades hasta el 4 de enero, con la presencia de Papá Noel los días 18, 19, 20, 21 y 23 de diciembre y del Cartero Real el 27 y 28 de diciembre y el 2 y 4 de enero. El programa se complementa con ocio musical autóctono y una chocolatada el 18 de este mes para amenizar la semana anterior a Nochebuena y Navidad.

El mercado de O Calvario dio la bienvenida a un fin de semana en el que se celebrará el multitudinario flashmob en Porta do Sol: mañana, entre las 19 y las 20.30 horas. Otras dos fechas marcadas en rojo en el almanaque son el 21 de diciembre, jornada en la que las rondallas -desde el cruce de Gran Vía con Urzáiz hasta Porta do Sol- y la Papanoelada Motera -desde Navia hasta Porta do Sol, con vuelta al barrio vigués- recorrerán la ciudad; y el 28 del mismo mes, día en el que tendrá lugar la actuación de la banda de gaitas Xarabal por las calles del centro: desde la caja de regalo gigante de Gran Vía hasta el árbol de la plaza vigilada por el Sireno.

Por su parte, la Xunta de Galicia inició ayer la campaña de Navidad de apoyo y promoción al comercio de barrio con la instalación de siete photocalls en siete puntos de la urbe -Bouzas, Pereiró, entorno del Xeral, Torrecedeira, Navia, Teis y As Travesas- que permitirán a los menores fotografiarse con los Reyes Magos hasta el 4 de enero. Además, algunos establecimientos sortearán entre sus clientes 25 cestas con productos propios de la comunidad.

La delegada de la administración autonómica en Vigo, Corina Porro, concretó que el objetivo de esta iniciativa es "animar" a los ciudadanos a que compren en los negocios locales antes de recordar que las asociaciones de comerciantes de la urbe contarán con un espacio propio en el Nadal Solidario, un evento impulsado por la Xunta de Galicia en el Tinglado del Puerto. La representante del gobierno gallego matizó que se trata de un punto de encuentro, no de venta, en el que los participantes podrán promocionar sus tiendas.