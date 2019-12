La Navidad más "top" (y ahora blanca) de España

La magia de la Navidad consiguió ayer tarde que nevara en Vigo con 11 grados en los termómetros. Los 15 cañones situados en la plaza de Compostela también tuvieron parte del mérito. Durante las fiestas, la nieve artificial regalará un paisaje invernal que estará coloreado por las luces del mercadillo, de la noria gigante de 54 m y de las atracciones infantiles.

La Navidad de Vigo ya cuenta con uno de sus mayores reclamos. Los 15 cañones situados en el techo de luces del mercadillo de la Alameda obraron ayer el milagro: con el mercurio rozando los 11 grados y las calles empapadas tras un chaparrón, lograron que comenzase a nevar en el kilómetro cero -con el permiso de Porta do Sol- de estas fiestas, donde, a pocos pasos, están el mercadillo, la popular noria gigante de 54 metros y las atracciones infantiles, que colorean la postal blanca que se conforma en este céntrico enclave.

Con esta incorporación a la oferta navideña, los jardines de la plaza de Compostela se han convertido en la imagen más representativa del sentimiento festivo de Vigo. El blanco de la nieve artificial teñirá el suelo durante unos cinco minutos cada hora -desde las 18 hasta las 22 horas-, según informó en la inauguración el alcalde, Abel Caballero, quien aseguró que este espectáculo es "mágico". "¡Cuánto van a disfrutar los chavales aquí, va a ser fantástico!", apuntó.

El mandatario también destacó que la nieve artificial es "una de las maravillas" de la Navidad en Vigo y puso en valor el éxito que registra esta celebración haciendo alusión a los "más de 700.000" visitantes que eligieron la primera ciudad de Galicia para disfrutar del puente de la Constitución. "En cuatro días, hubo más gente en el árbol de Porta do Sol que en el Camino de Santiago en todo el año. Que tomen nota en la Xunta de Galicia. Me parece muy bien que le dediquen recursos al Camino de Santiago, pero muy mal que le dediquen cero euros a la fiesta de Navidad de Vigo", sentenció el mandatario.

"La ciudad gana muchísimo"

Rafa, de Valencia, vino ayer a Vigo recomendado por un amigo, que lo guio por la ruta del alumbrado olívico. "La Navidad en Vigo es muy llamativa, hay luces por todos los rincones; todo esto hace que la gente salga a la calle", anotó, a la vez que se mostró sorprendido por el espectáculo de la nieve y por la música que proyectan los altavoces en la vía pública. "Hacen que te lleves un recuerdo sonoro de la ciudad", detalló mientras se escuchaba de fondo el tema Let It Go, del filme animado de Disney Frozen.

Bea y Carlos, de Vigo, se acercaron a la Alameda para presenciar la inauguración de los cañones. "Es muy agradable y genera un ambiente navideño que nunca antes se había vivido", reconocieron antes de asegurar que "Vigo gana muchísimo" con una Navidad que es "preciosa". "Todo el mundo está contento y feliz", añadieron.

Llegados unas horas antes de Gijón, Concha, Manoli y Ángel desvelaron que, después de 11 años, decidieron volver a visitar la urbe "por las luces". Confesaron que la Navidad de Vigo "supera a la de Málaga, a las de Bélgica e incluso a las de Alemania" y resaltaron que la idea de hacer que la nieve caiga sobre el mercadillo es "muy buena y original". "Lo que más nos ha llamado la atención fue el árbol gigante, aunque también la noria; la Navidad en Vigo es maravillosa, una pasada", aseveraron.

Ampliación de la oferta

Mañana, O Calvario dará la bienvenida a la Navidad con la inauguración del mercadillo, que abrirá en la peatonal a las 18 horas. Las casetas de madera ofrecerán productos de artesanía, objetos decorativos de estas fiestas y gastronomía de temporada. El domingo, Porta do Sol acogerá el tradicional flashmob. El 21 de diciembre, la ciudad será asaltada tanto por las dos ruedas -con la celebración de la Papanoelada Motera entre las 16 y las 18 horas- como por la música -con el desfile de rondallas, que comenzará a las 18 horas-.





CONCHA, MANOLI Y ÁNGEL - GIJÓN

"Que haya nieve es ideal; las navidades de Vigo superan a las de Alemania o Bélgica"







CARLOS Y BEA - VIGO

"Todo el mundo está contento; se vive un ambiente navideño sin precedentes en Vigo"