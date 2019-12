Las lluvias anegan el entorno de Balaídos

No es una imagen insólita. Al contrario, cada vez que llega un nuevo temporal de lluvias, el Val do Fragoso sufre las consecuencias. Hoy no iba a ser una excepción, y desde primera hora de la tarde, el entorno del estadio de Balaídos permanece anegado, con las alcantarillas desbordadas creando grandes balsas de agua.

No es la única incidencia reseñable de una jornada que ha tenido a la lluvia y el viento como protagonistas. También en Vigo, un avión tuvo que abortar su aterrizaje esta mañana y retornar a Madrid. En la provincia, una torre en el Campiño de Santa María se ha derrumbado. La escasa visibilidad debido a las fuertes lluvias también podrían estar tras la causa del atropello a un niño en Cuntis.