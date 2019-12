Un guardia vio a una pareja en el portal pero "no puedo asegurar" que sea el acusado

Las horas no se pusieron del lado de Ana María Enjamio la madrugada de su muerte. Y es que tanto solo unos minutos arriba o abajo hubieran cambiado por completo el curso no solo de esta vista sino incluso haber impedido el crimen. En torno a las 05.20 horas, prácticamente la hora del apuñalamiento, un guardia civil que se dirigía al cuartel de calle Sevilla pasó por delante del portal nº 40 de la Avenida de Madrid y observó a una pareja junto a la puerta. "Ella hablaba con la cabeza erguida hacia el hombre, que era alto, delgado, moreno y con barba de varios días. La chica le pedía que se marchase de ahí, aunque no era una discusión". El agente, que llegó a cruzar mirada con el hombre, no se paró por lo que "no puedo asegurar" que fuera el acusado.