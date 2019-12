Vigo licita el servicio de socorrismo de las playas para el próximo verano

El Concello de Vigo ha licitado el servicio de vigilancia, socorrismo, salvamento, asistencia sanitaria y seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida en las playas de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que sale por tres años -2020, 2021 y 2022- con un presupuesto de licitación de 1.766.000 euros. "Va a estar operativo en diez playas: Rodas, Fortiñón, Canido, O Vao, Fontaíña, Samil, Argazada, Tombo do Gato, Carril y A Punta", ha concretado.

El regidor también ha anunciado la aprobación del plan de ocupación de quioscos para el año 2020. Se ubicarán un total de 11 chiringuitos en siete playas de Vigo: A Punta, Santa Baia, O Tombo do Gato -dos-, Argazada, Samil -tres-, O Vao -dos- y la ETEA. "Requerimos a los adjudicatarios del año 2019 que comuniquen si van a ejecutar la prórroga porque, de no hacerse, tendríamos que sacar a concurso los que decidieran no permanecer este próximo verano", ha urgido Caballero.