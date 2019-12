La incógnita de la ropa que llevaba Adrio en la cena respondería a un robo: "No lo dije por presión"

Además del arma del crimen, un cuchillo o navaja de unos 11 centímetros, otro de los elementos claves en el caso que sigue desaparecido es la ropa que el acusado vestía la noche de la cena de navidad en la que Ana fue asesinada. En sala se exhibieron unos zapatos, que Adrio reconoció como los que llevaba la noche de autos -la fiscal desechó esta posibilidad al afirmar que una imagen de la cena los mostraba de suela blanca-, y la chaqueta que portaba esa jornada. El encausado reconoció que no era esa la que llevaba, y que mintió por presión policial. "Yo llevé una verde, esta la tenía en el coche. Pero cuando me dijeron que iban a inspeccionar mi coche, la Policía me dijo "sabemos que has sido tú, confiesa antes de que empezemos"; ¿cómo iba a decirles que me la habían robado? No se lo dije a la Policía por presión, si se lo decía igual me llevaban preso en el momento", afirmó.

El hombre asegura que, camino al coche, se "empezó a encontrar mal del estómago", a la altura de Hernán Cortes, donde, tras sentarse en un banco colocó su chaqueta y se alejó para "vomitar entre dos coches". "Cuando acabé fue a buscar la cazadora y ya no estaba".

Reconoce además que cuando le informan de la muerte de Ana, ya en comisaría, "se quedó en shock". "Estaba como en un nube", discrepa de las acusaciones.