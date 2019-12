Un caso clásico de "la maté porque era mía", apuntan las acusaciones

Previa comparecencia del acusado, que respondía por primera vez en los casi tres años que se prolongó la instrucción judicial a preguntas de la Fiscalía y acusación popular y particular, las partes personadas en la causa realizaron sus alegatos o conclusiones previas a los miembros del jurado, conformado en esta ocasión por cinco hombres y cuatro mujeres -cuya conformación se dilató durante más de cuatro horas-. Las tres partes personadas en la causa coincidieron que se trata de un claro ejemplo del tópico "la maté porque era mía". "El acusado convirtió su vida en un infierno; suponía una pequeña venganza cada vez que ella dormía en casa de Samuel (primer novio de Ana María Enjamio). Su comportamiento era obsesivo", sostiene el letrado que representa legalmente a la familia de la joven.

La tesis defendida por la Fiscalía sigue estas mismas líneas, y en ella la fiscal precisa punto por puntos los indicios o pruebas que llevaron al Ministerio Público a centrar su acusación contra César Adrio. "Si hubiese algo que nos hiciese dudar, no lo hubiéramos acusado. Creemos que es el responsable de la muerte de Ana María después de una situación de acoso importante", señala la fiscal. Así, hace referencia tanto a la tarjeta SIM del móvil de la joven hallado en el cajón de la mesilla de noche del acusado como a la ropa que asegura haber llevado durante la cena anterior al crimen. "No entrega la ropa que llevaba en la cena porque había mucha sangre; si la ropa ni el arma, que se trata de un cuchillo o navaja no muy grande", aprecia la fiscal. A este respecto, durante su interrogatorio al encausado, incidió en si éste llevaba cubiertos en el coche para comer en el trabajo, a lo que Adrio respondió que "comía en el comedor del trabajo" y aunque allí había menaje, "a veces lo llevaba". "No los guardaba en la guantera del coche, los metía en el tupper. Sé que había algunos allí, pero igual quedaron de alguna vez que llevé a los niños a pasear, no lo sé", aseveró Adrio.

Otro detalle que llama la atención a la fiscal es que, tras el crimen, el acusado intentó cortarse las venas y dejó una carta de despedida. Alega además que estuvo durmiendo en casa de los padres pero ellos, en cambio, dicen que llegó sobre las 07.00 horas de la mañana, se duchó y se fue. Transcurrieron dos horas de margen desde el crimen, pudo haber significado "tiempo que usó para eliminar pruebas y limpiar el coche, aunque se dejó un pequeño rastro que coincide con la sangre de Ana Enjamio".

En cuanto en tanto, la letrada de la Xunta recordó a los miembros del jurado que la vista "no juzga la moralidad de la persona fallecida". A este respecto, el letrado de la acusación particular sostuvo que "la familia de Ana para celebrar las navidades, tiene que visitarla en el cementerio".

Libre absolución

Por su parte, el defensa de César Adrio apela a la presunción de inocencia de su representado, recordando a los miembros del tribunal del jurado que "en caso de duda", tienen la "obligación" de no condenar; por lo que insta una "convicción absoluta". El letrado reitera que César Adrio es "inocente": "No ha cometido el crimen contra la persona que más ha querido en su vida". A mayores, el abogado lanza un dardo contra la investigación policial, a la que tilda de "dirigida". "Interpretaron todos los datos y sesgaron toda la información cuando existen explicaciones alternativas", apunta. La defensa esgrime que se anularon "líneas de investigación" a la vez que se "dejaron pruebas sin practicar".

Tras la declaración del acusado, hoy será el turno de la testificación de Samuel, el primer novio de Ana María, varios compañeros de trabajo así como agentes.