Una amiga de Ana sobre la noche del crimen: "Me dijo que César se quiso meter en el baño con ella pero que no consiguió lo que quería"

Tras la declaración del primer novio de Ana Enjamio, la segunda jornada del juicio por el asesinato de la joven ingeniera en el portal de su casa en 2016 continuó con el testimonio de una de sus compañeras de trabajo.

La testigo reconoció que, si bien la joven era muy discreta con esta relación con César Adrio, hasta el punto de que no supo que vivieron juntos hasta después de su fallecimiento, era conocedora del "agobio" que generaba el acusado en la joven. "Ana llegó a decirme que siempre que aparcaba en una calle, él aparecía, aparcaba en otra y allí estaba él... Le comenté que era posible que tuviese un localizado en el coche", aseveró durante su comparecencia esta mañana en la Audiencia de Vigo.

La relación entre César Adrio y Ana Enjamio fue conocida por esta testigo a raíz de los problemas que surgieron entre ambos. "Me dijo que quería dejarlo porque le escribía mucho, que se presentaba en su casa, en su portal de Avenida de Madrid incluso, yo le decía que tenía que dejarlo, como de bronca, y entonces ella dejó de contarme cosas", declaró.

Sobre la cena de Navidad anterior al crimen, esta joven acudió con Ana y pasó toda la noche con ella, relatándole ésta un incidente con Adrio en el baño. "Me dijo que se quiso meter en el baño con ella pero que no consiguió lo que quería. Se iba al lado de ella cuando estábamos sentados. Cuando nos fuimos el local íbamos cuatro amigos y César por detrás. Ana le dijo que se fuera, que no pintaba nada aquí".

"Cuando le dijimos donde aparcamos el coche, él se fue corriendo. Se marcho. Luego dejamos a Ana y a otro compañero donde su portal y me fui a mi casa. Mandé un whatsapp a un grupo que tenía con Ana pero ya nadie contestó", relato la joven entre lágrimas, quien además aseguró que los zapatos mostrados en sala y que presuntamente son los que el acusado asegura haber llevado a la cena, no son los que portaba."Él llevaba unos deportivos azules marino, no esos, ni tampoco esa chaqueta", ratificó.