La ciudad se suma a los apagones para respaldar la lucha contra el cambio climático

Mientras en la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid científicos de todo el mundo, gobiernos, empresas y la sociedad civil ponen encima de la mesa diagnóstico y -posibles- recetas contra la emergencia climática, las ciudades no se quedan atrás, y quieren aportar su granito a la escena con un gesto simbólico. La iniciativa de apagar momentáneamente la iluminación de calles y elementos singulares lanzada por la Red Española de Ciudades por el Clima encontrará su eco en varias localidades, Vigo entre ellas. En pleno furor navideño, con las calles abarrotadas de visitantes que no quieren perderse el despliegue decorativo del alumbrado, hoy se 'desenchufarán simbólicamente varios puntos de la ciudad durante media hora.

En concreto, entre las 20.00 y las 20.30 horas, un trance de máxima afluencia en el centro, se bajará el interruptor en el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, en las fuentes de la rotonda de la calle Aragón y de la Gran Vía -frente al Mcdonalds-, en Plaza España y en el edificio del antiguo rectorado, situado en la calle Oporto, junto a Areal.

Junto a Vigo se 'apagarán' otras ciudades como Cáceres, Ciudad Real o Zamora, en una lista que componen más de treinta municipios españoles. "Todas ellas tienen presente la importancia de tomar medidas frente al cambio climático", subraya la Red.

Ya no es la primera vez que la ciudad se suma a una iniciativa similar. El pasado mes de marzo oscureció los mismos elementos, más la sede de Praza do Rei, en la conocida com Hora del Planeta, impulsada por la organización WWF.