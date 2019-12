El valor de los (no) vehículos de Bouzas

El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo abrió diligencias el pasado mes de agosto contra varios trabajadores de la pirotécnica encargada de la tirada de los fuegos artificiales en las fiestas de Bouzas por el incendio que calcinó o dañó a al menos 60 vehículos. La sala tenía prevista su toma de declaración como investigados la pasada semana pero esta citación ha sido aplazada sine die hasta que no se realice una valoración económica de los turismos afectados.

La cuestión no es baladí solo por la tasación en sí, sino por los bienes afectados. Y es que estos vehículos no pueden considerarse como tal, con coches en stockaje, sin facturación ni tampoco destino. Es más, su uso se consideraría ilegal ya que no cuentan con el permiso pertinente para su matriculación, por ejemplo. Ante esta situación, fuentes judiciales explicaron que no pueden considerar su valor como el de un turismo normal, de calle, por lo que se encuentran a la espera de una nueva valoración económica. Entienden que se tratan de "objetos" o "cosas" fabricadas pero cuyo valor no alcanza el mismo que el de un turismo al uso. Además, su presencia en suelo franco no facilita esta tasación.

En una primera estimación, las pérdidas se contabilizaban en 1,5 millones de euros, cantidad que ahora tendrá que ser recalculada.

Precisamente a este respecto ya se pronunciaron desde Gefco, el operador logístico de PSA, que requieren desde hace tiempo una determinación más exacta del valor de los vehículos que descansan en la terminal Ro-Ro de Bouzas.

La causa, dirigida por el magistrado Juan Carlos Carballal, se sigue por la presunta comisión de un delito de daños por imprudencia. El incendio, que motivó un amplio dispositivo de emergencia y generó se originó al introducirse el cartucho de una bomba de palenque a medio explotar en el motor de una de las furgonetas. El fuego provocó un amplio dispositivo de emergencia y generó una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, ocurrió la noche del 19 de julio al mismo tiempo que se producía el lanzamiento de bombas de palenque.