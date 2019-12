Los temporales no diluyen el tirón de Cíes: las reservas en diciembre ya superan las 300

Pareciera que el esplendor de las islas Cíes cobra todo su sentido cuando brilla el sol y sus rayos rebotan sobre las límpidas aguas de la playa de Rodas. O cuando desde el pie del faro clarea el horizonte, sin las brumas que vaticinan la borrasca. Pero lo cierto es que el encanto del archipiélago no entiende de estaciones, como demuestran el interés por visitarlo hasta cuando toca subir a las embarcaciones bien pertrechados de paraguas y katiuskas. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, en noviembre se reservaron un total de 479 plazas -incluidas las realizadas en buques privados-, aún siendo este un mes poco proclive al turismo, y este año en particular, tratándose del más lluvioso desde la segunda mitad del siglo pasado. Desde ese punto de vista no extrañan las buenas previsiones que el departamento comandado por Ángeles Vázquez maneja para este diciembre. El mes de las navidades y los días de asueto como estos del puente de la Constitución parecen haber tirado de las solicitudes, hasta el punto de que, a fecha de ayer, ya se habían registrado más de 300, buena parte de ellas para fin de semana. Como recuerda la web autonómica destinada a las reservas (autorizacionsillasatlanticas.gal) se pueden demandar con 45 días de antelación.

En gran medida, quienes catalizan esa demanda son las navieras, que ya suelen programar actividades en otoño-invierno para acudir a Cíes o una ampliación del horario regular. Una de ellas es Nabia, que ha programado para este mes dos actividades de escapismo en las islas. Una de las principales se desarrollará este mismo sábado con salida desde Cangas (10.30) y Vigo (11.00), con un plan que incluye ruta guiada y una "yincana" tipo escape room -con acertijos y enigmas a desentrañar- ajustadas al escenario. La "yincana" se repetirá el próximo día 21 con una sorpresa a bordo para festejar la Navidad.

Las rutas guiadas están previstas para los días 6, 7, 11, 14 y 28. Y también el 31. Nabia ofrecerá despedir el 2019 desde Cíes con unas "precampanadas" a las 12.00 del mediodía en Rodas y un "ritual" para dar la bienvenida a 2020 con la mezcla de varias tradicionales culturales.

Otra de las navieras, Mar de Ons, efectuará viajes a Cíes y la isla de San Simón a lo largo del puente. Los barcos con destino al parque nacional saldrán de la ciudad olívica el sábado y el domingo a las 11 y a las 15.30 horas, con regreso a las 13.30 o 17.40 horas.