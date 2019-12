Jóvenes virtuosos sobre el escenario

El Conservatorio Superior de Música de Vigo acogió este domingo el concierto de ganadores del VIII Concurso de Cuerda Cidade de Vigo despues de tres días de mucho esfuerzo y emoción por parte de los más de 60 jovenes aspirantes de toda España y Portugal.

La Asociación Galega de Instrumentos de Corda, que organiza el certamen, destaca que se ha convertido en la primera cita de este tipo tanto en España como en el país vecino y subraya el "alto nivel" de los jóvenes partcipantes. "Es una joya que hay que proteger y potenciar cada vez más. Y para que siga teniendo calidad, transparencia y éxito entre los jóvenes, sus familias y profesores es necesaria la colaboración total de las instituciones locales. Durante este fin de semana, alrededor de 60 familias llegaron a Vigo con sus niños para participar en un concurso y no solo competir, sino conocerse entre ellos, recibir consejos de los maestros del jurado y hacer amigos" destacan.

En este sentido, la asociación agradece el apoyo de sus colaboradores: Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Xunta y las empresas Ibercisa Deck Machinery y Mepronor.

El jurado que desde el nacimiento del concurso preside el maestro Maximino Zumalave cuenta con excelentes profesionales de la música de Galicia y Portugal.



La lista de ganadores es la siguiente: violín A, Jan Calabuig Sans (Tarragona); violín B, Maria Asensi Yagüe (Madrid); violín C, primer premio ex aequo Nerea Arriola Mendieta (Guipuzkoa) y Alberto Sanz Rivera (Madrid); viola D, primer premio ex aequo Pau Planell Molist (Barcelona) y Joao Saraiva Santos Aveiro (Portugal); chelo C, Jairo Rodriguez Visuerte (Tenerife); chelo D, Cecilia Hutnik (Valladolid); menciones especiales para violinistas, Esperanza Saki Caraballo Yakura (A Coruña) 12 años; premio para menores de 10 años para Sofia Rodriguez Rodriguez (Madrid) 9 años. La categoría violín D quedó desierta.

Más información en www.agic.org.es