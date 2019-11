Un flashmob volverá a animar la Navidad en Vigo

El próximo 15 de diciembre, la Porta do Sol de Vigo volverá a acoger a una nutrida multitud dispuesta a divertirse con el flashmob navideño, que ya se ha convertido en uno de los eventos protagonistas de estas fiestas en la ciudad.

La octava edición del evento, organizado por el Concello de Vigo y Bolbolúa, dará comienzo a las 19.00 horas. Hasta que llegue ese momento, todos los interesados en participar pueden ir ya aprendiéndose la coreografía, disponible tanto en Youtube como en Facebook.

En esta ocasión, la canciones elegidas han sido " This is me", de la película The Greates Showman, y "Jingle Bell Rock". Una vez finalizado el flashmob, habrá una serie de actuaciones y sorteos donde podrán participar todos los asistentes.