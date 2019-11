La Navidad en Vigo cambia los recorridos de Vitrasa

Buena parte de las líneas de Vitrasa que atraviesan el corazón de la ciudad por Porta do Sol tendrán que variar desde hoy su recorrido. Es el caso, por ejemplo, de la N1 y N2 de Vitrasa sufrirán importantes variaciones en su recorrido durante el próximo mes y medio con motivo de los cortes de tráfico que se realizarán en el centro de la ciudad con por las actividades de la Navidad en Vigo 2019. "Con motivo del corte en Policarpo Sanz entre el 29 de noviembre y el 12 de enero, los viernes, sábados, domingos, y festivos vísperas de festivo hasta las 02.00 horas aproximádamente, las línes N1 y N2 se desviarán", informan desde la concesionaria del transporte público.

En lo que respecta a la línea N1 de Vitrasa, el nuevo recorrido desde García Barbón será a través de las calles Pontevedra, Areal, Túnel de Beiramar, Gaiteiro Ricardo Portela, Torrecedeira y Plaza de Eugenio Fadrique. De esta forma se anulan las siguientes paradas: Policarpo Sanz, 15 (Casa das Artes); Porta do Sol, Paseo de Alfonso XII, todas las de Pi y Margall y Tomás Alonso, 22.

En lo que respecta al autobús N2, los días con restricciones de tráfico irá desde García Barbón por Urzáiz (no para); Gran Vía, Plaza de España, Fernando Conde, Couto, Marqués de Alvedo y Praza do Rei. De esta forma se anulan las paradas de: Policarpo Sanz, 15 (Casa das Artes); Porta do Sol, Paseo de Alfonso XII y Cachamuíña.

Pero estas dos líneas nocturnas no son las únicas que sufren cambios, sino que también deben desviarse todas aquellas que pasan a diario por el eje Policarpo Sanz-Porta do Sol-Elduayen-Paseo de Alfonso XII durante los viernes, sábados, domingos, festivos y víperas de festivo.

Desvíos de Vitrasa en la Navidad 2019 en Vigo

Consulta las líneas de Vitrasa afectadas por el plan de tráfico establecido por el Concello para la Navidad en Vigo: