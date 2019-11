Golpea cuatro veces un coche aparcado en Vigo y amenaza con una navaja a su conductor

La Policía Local de Vigo detuvo ayer a un hombre de 70 años, vecino de Padrón, después de protagonizar un suceso que empezó con lo que parecía un descuido a la hora maniobrar y acabó con graves amenazas y una huida.

De acuerdo con el relato policial, los hechos ocurrieron a las 10:10 de ayer, cuando M. C. C, de Pontevedra y de 43 años de edad se encontraba en el interior de su coche correctamente estacionado en la calle Lepanto. El vehículo situado delante del suyo comenzó a realizar la maniobra de salida, golpeándole levemente, situación a la que no dio importancia. La cosa cambió cuando recibió tres impactos más, cada cual más fuerte, por lo que se apeó y se dirigió al otro conductor para indicarle que tuviese más cuidado a la hora de maniobrar.

Dando por zanjada la cuestión, volvió a su vehículo, momento en el cual, el otro piloto comenzó a increparle. Cuando se giró para replicarle, comprobó que el varón esgrimía una navaja de grandes dimensiones y que comenzó a proferir amenazas de muerte mientras avanzaba hacia él. Asustado, se alejó al tiempo que llamó a la Policía Local de Vigo, lo que motivó que el ahora detenido se ausentase del lugar rápidamente. Sin embargo, el hombre amenazado tuvo tiempo a sacar una fotografía del turismo en fuga.

Al lugar acudió una unidad policial, que tras visionar la instantánea realizada y recabar la información necesaria relativa a la descripción detallada del otro implicado, inició la búsqueda del mismo por el entorno del lugar del altercado. Con los datos aportados, se localizó al vehículo en la calle Santo Domingo, a los mandos del cual se encontraba el varón señalado como supuesto agresor.

El citado negó su participación en cualquier altercado, si bien tras una requisa del vehículo se hallaron dos cuchillos de grandes dimensiones, ocultos en el fondo de una mochila colocada detrás del asiento del conductor, pero de manera accesible. En atención a estos hechos, los agentes procedieron a la detención de C. G. C, de Padrón y 70 años de edad, por la comisión de un delito de amenazas graves con arma blanca.