Silva llama a luchar contra el "sistema machista y patriarcal que mata a las mujeres"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, expresó ayer su "indignación y enorme enfado con los negacionistas de la violencia de género". Lo hizo en el acto de arranque de la quinta edición del programa Mujeres en acción. Violencia Zero, en el marco del Día Internacional contra las Violencias Machistas. El evento acogió la representación de la performace Pan duro I, de las artistas Ana Gesto, María Marticorena, Isabel León y Ana Mateo, que reivindicaron la necesidad de acabar con el "sistema machista y patriarcal que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo".

"Estoy muy indignada y enfadada. Estoy harta. Otra mujer ha sido asesinada en Tenerife. Se llamaba Sara y fue apuñalada solo por ser mujer. Así que sí, hay violencia de género, sobre nosotras, las mujeres", apuntó Silva. La presidenta de la Diputación recordó que en lo que va de año ya son 52 las asesinadas, dos más que en 2018.

Silva afirmó que "hoy (por ayer) muchas y muchos pondrán pancartas, participarán en manifestaciones y harán declaraciones en los medios de comunicación diciendo que están en contra de la violencia de género, pero no es verdad. Hay partidos políticos que dicen que cuando se asesina a una mujer, se asesinan a todos los gallegos y no es verdad: nos matan a nosotras, y solo a nosotras, por un sistema que nos discrimina, por un modelo social que cree que no tenemos los mismos derechos que los hombres. No tenemos que ponernos en contra solo de los maltratadores, que también, sino en contra de todo el sistema machista". "Hay que recordar que la ONU ha dicho que Vox y los fascistas son un peligro para la igualdad de las mujeres", añadió la presidenta provincial.

En la performance, las cuatro artistas iban vestidas de negro, con "molletes de pan duro", adheridos al cuerpo, pintados de negro y dorado, simbolizando la desigualdad histórica que arrastran las mujeres, finalizando con una acción sonora conjunta en la que se iban despojando del cuerpo con cuchillos "los molletes" símbolos del patriarcado y sus violencias implícitas. Pan duro se completará hoy en el museo MARCO de Vigo con la segunda parte de esta actuación artística.