Caballero: "El ingreso de estos dos días fue superior a todo el coste de la iluminación de Vigo"

"No había un restaurante con las mesas vacías en Vigo. El ingreso de este fin de semana fue superior a todo el coste de la iluminación, solamente en dos días". Así de rotundo resumió el alcalde, Abel Caballero, la repercusión económica del alumbrado navideño, que comenzó a dar vida a las calles el sábado a las 20.30 horas. Y si para comer no había sitio, tampoco para dormir, ya que, como destacó el regidor, los hoteles estuvieron completamente llenos. "En el 2017, el nivel de ocupación hotelera en el fin de semana del encendido de las luces fue del 34%; anteayer y ayer, del 100%", presumió antes de destacar que "incluso se ocuparon hoteles en el área metropolitana, en Pontevedra, en Sanxenxo y en toda la provincia". "El refuerzo de los trenes fue manifiestamente insuficiente. El viernes, ya no había billetes desde A Coruña y ya no digamos desde Santiago, Vilagarcía o Pontevedra. Esto va a continuar, el nivel es casi diario. Es el éxito de la ciudad, de un proyecto, no de Abel Caballero", recalcó.

El regidor también destacó el impacto mediático del encendido de las luces de Navidad, no comparable a "ningún acto festivo de estas características en ninguna otra ciudad en España", y cifró en 170.000 el número de visitantes y en 100.000 los curiosos que siguieron el evento a través de Internet. "El sábado fue memorable. Teniendo en cuenta que prácticamente todas las televisiones de España conectaron en directo, la cifra de gente que lo vio asciende a bastantes millones. Es un éxito fuera de serie, y todavía seguimos en televisiones, radios, periódicos y medios web", añadió, a la vez que mostró su satisfacción por "recuperar" estas fiestas. "Era un objetivo personal; me parecía tan importante para una cultura que empezaba a olvidar una parte de su historia y de sus raíces. No conozco un solo ayuntamiento de España que no realce la Navidad. Hasta Barcelona. Esto se ha conseguido desde Vigo, me encuentro muy feliz", anotó.

Por otra parte, fuentes del Concello aseguran que las luces navideñas lucirán en la Gran Vía -en el tramo entre plaza de España y Urzáiz- en los próximos días. Las obras para la instalación de la rampa mecánica y los posteriores trabajos de asfaltado de esta céntrica calle, que se reabrió el pasado viernes al tráfico de forma temporal, impidieron engalanar esta zona a la vez que el resto de la ciudad.

Campamentos navideños

Abel Caballero anunció ayer la puesta en marcha de un "proyecto piloto" que ofrecerá un total de 250 plazas para ludotecas -100 plazas en la Casa da Xuventude y en el pabellón de Coia- y campamentos de Navidad -150 en los pabellones del Berbés, Bouzas y Navia-. Según informó el mandatario local, la oferta está dirigida a menores de entre 4 y 12 años para los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero. El horario de los campamentos, para los que se abrirá un plazo de inscripción del 2 al 8 de diciembre -se podrá formalizar en la web y se decidirán los beneficiarios en un sorteo el 12 de diciembre-, será de 7.45 a 15.15 horas; el de las ludotecas, sin necesidad de reserva previa, de 8 a 16 horas.