El plazo de ayudas a la rehabilitación de casas en las islas del Parque se cierra sin solicitudes

La primera anualidad de las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas e inmuebles en el Parque Nacional Illas Atlánticas se cierra con un balance que bien puede considerarse sorprendente: no se ha presentado ninguna solicitud pese a que la Xunta de Galicia destinaba hasta medio millón de euros para estos proyectos. Los servicios técnicos recibieron numerosas consultas, sobre todo para posibles actuaciones en Cíes y Ons, pero finalmente no se presentó ninguna solicitud. Desde la Consellería de Medio Ambiente no arrojan la toalla y avanzan que en 2020 volverá a convocarse esta orden de ayudas. "Hubo interés, pero mucha gente nos comunicó que no querían presentar a toda prisa el proyecto y prefieren esperar al próximo ejercicio", explican desde el departamento autonómico.

El plazo para presentar las solicitudes finalizó el 31 de octubre y desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) confirman que, a finales de esta misma semana, no se había recibido todavía ninguna solicitud.