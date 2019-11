Un pequeño teatro para formar a grandes regidores

Las innovadores metodologías docentes del IES Audiovisual han sido reconocidas por cuarta vez con uno de los Premios Franciso Giner de los Ríos del Ministerio de Educación y la Fundación BBVA. El proyecto galardonado es un sistema de regiduría integral que reproduce en el aula el entorno real de estos profesionales.

Dentro luz y arriba el telón. Desde que el regidor pronuncia estas palabras, e incluso antes, todo lo que ocurre sobre el escenario, detrás y en los laterales es su responsabilidad. Un exigente entorno laboral que el profesor Xosel Díez Rivera ha logrado condensar en el aula gracias a un ingenioso sistema de enseñanza que incluye un pequeño teatro a escala con todos los elementos reales y que permite a los alumnos poner en práctica todas las habilidades requeridas.

"El regidor representa al director en los espectáculos en directo y gestiona a todos los técnicos que intervienen. Es el máximo responsable. Las prácticas requieren de un teatro real y de los medios técnicos y humanos necesarios, algo que podemos hacer en el IES Audiovisual cada curso, pero esta metodología nos permite repetirlas en el aula varias veces a lo largo del año para que los estudiantes adquieran mejor los conocimientos", destaca Díez, que puso en marcha el proyecto el curso pasado con los alumnos del ciclo superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

El Sistema de Regiduría Integral en el Aula (SIRA) consta de un teatro a escala de 90x90 centímetros, bautizado como Teatro Piollo y dotado de un sistema de decorados y de focos que se controlan de forma manual. Varias cámaras graban lo que ocurre sobre y alrededor del escenario y lo proyectan ante el pupitre de regiduría, donde el alumno, a igual que en el entorno real, sigue el desarrollo del espectáculo, maneja los programas informáticos de sonido y da órdenes, en este caso a viva voz, a todos los técnicos.

"Y para no interrumpir esta comunicación oral en el aula hemos añadido un sistema de subtítulos para proyectar los diálogos sobre el fondo del escenario. Lo que introduce otro aspecto técnico a controlar por parte del alumno", añade.

"Los alumnos están encantados porque no solo se ponen en la piel del regidor, sino que SIRA les permite pasar por todos los puestos técnicos. Y aunque estas funciones no constituyan su cometido, es muy interesante conocerlas para su futuro profesional. Todo está simplificado, pero no a nivel funcional", destaca Díez.

El docente desarrolló a nivel técnico una obra de teatro completa, "Barquiño de papel" de Natasha Ivanova, para poner en práctica el sistema. Y a lo largo del curso, los alumnos experimentan en el aula con otros proyectos.

La iniciativa incrementa la formación práctica de los alumnos, por lo que también contribuye a la equidad formativa. Y además es económica y sostenible, ya que recupera elementos reciclados y equipos obsoletos.

El premio Giner de los Ríos, dotado con 15.000 euros, supone para Xosel Díez un "espaldarazo" a su planteamiento didáctico. "Y también es un reconocimiento brutal para el IES Audiovisual, que ya ha sido premiado por su filosofía interciclo para hacer experiencias prácticas con los alumnos de los diferentes estudios", recuerda.