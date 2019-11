El norte luso sitúa a Vigo como su enganche con el AVE y pide fondos para el tren a Oporto

Concentra el 35% de la población residente en Portugal, el 33% de las exportaciones nacionales y el 29% del PIB del país vecino. Y tiene un ojo puesto en Vigo, como clave para engancharse a la Alta Velocidad ferroviaria. La Região do Norte lleva mucho tiempo trabajando en una hoja de ruta para captar cuantos más fondos posibles durante el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (2021-2027). Prepara, por así decirlo, sus deberes para cuando llegue el momento de negociar en Bruselas. Por lo pronto, ya han redactado un documento -"embrionario" y sujeto a cambios, matizan- en el que señalan a Vigo como conexión con el AVE a Madrid. Además, en el texto de la estrategia al que ha tenido acceso FARO, incluyen entre sus "líneas prioritarias de intervención" la conclusión del "proyecto de modernización de la línea ferroviaria Porto-Vigo" y la "plena articulación" de esta con la línea Oporto-Lisboa.

Ayer tuvo lugar una cumbre de los autarcas (alcaldes) que participan en la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de la Región del Norte (CCDR-n), un órgano que da voz a los 86 municipios del área más septentrional de Portugal y sus 1.426 freguesias (parroquias). Sobre la mesa, el citado documento, que busca abordar una "reflexión estratégica" sobre la convergencia de la región con el resto de zonas del país y de Europa. El plan se propone "tan solo abrir el camino" y "servir de apoyo" a la línea que trazará el Ministèrio do Planeamento cuando el Estado luso se siente con la Comisión Europea. Pero, de entrada, ahí figuran sus máximas.

Una de ellas es lograr una "Europa más conectada con redes estratégicas de transportes y digitales", un horizonte en el que introducen desde la remodelación de la línea ferroviaria del Duero -y hacer navegable el río- hasta un plan para blindar el acceso al tren de aquellas áreas más aisladas, pero que tienen potencial exportador. Respecto a este lado de la frontera, solicitan culminar la tan esperada modernización del tren Vigo-Oporto "y su plena articulación con la conexión Porto-Lisboa y en Galicia con la conexión TGV (AVE) Vigo-Madrid".

Hasta el mes de julio, el conocido como Tren Celta que una la ciudad olívica con Oporto transportó a 46.500 pasajeros, un 2% más que en 2018, cuando el servicio se vio sometido a varias averías y huelgas. La modernización de la línea -en la que se emplean 2 horas y 15 minutos en completar el trayecto- está pendiente desde hace años. En agosto la UE dio a conocer una inversión de 68 millones para electrificar los 92 km que unen Nine y Valença, mientras en el lado español, Adif adjudicó en junio por 1,8 millones la electrificación del tramo Guillarei-Tui, el último pendiente de su competencia.

Pero el de revitalizar el tren a Oporto no es la única demanda del norte en el plano ferroviario. También subrayan su interés por impulsar la "estragia de articulación ferroviaria europea de los puertos de Leixões y Viana do Castelo" y los pasos a dar para formar parte del Corredor Atlántico, el trazado que hasta hace no tanto olvidaba a Vigo, Galicia y el noroeste de España, y que obligó a redoblar esfuerzos para Bruselas lo retocara. La ciudad, de hecho, pugna por incluir al Puerto dentro de la red básica.

Otro de los puntos de más flujo entre fronteras es Sá Carneiro, el aeropuerto de Oporto, una importante puerta de entrada que el norte pide no desaprovechar para lanzar una "estrategia de afirmación turística" de la zona. Estudios como los de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) señalan que la oferta de vivienda en la costa del norte luso triplicaba a la de las Rías Baixas.

A todo ello se agrega el poder industrial que está floreciendo en el país vecino. El documento del CCDR-n hace referencia el empuje que en los últimos tiempos está experimentando la energía y la industria del automóvil, "sacando partido entre otros elementos de la proximidad transfronteriza con Galicia". Todo ese conjunto de motores que hacen despegar a Portugal, turismo e industria, también provocaron que el tráfico de la autopista A-3 hasta Oporto, en el tramo de Valença se disparara un 53% desde 2011.