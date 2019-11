Un técnico del Puerto rechaza declarar por el accidente de O Marisquiño

La primera declaración en calidad de investigado en la causa por el derrumbe del paseo de As Avenidas durante el último concierto de O Marisquiño 2018 no ha despejado dudas sobre las posibles responsabilidades en el accidente que se saldó con más de 460 heridos de diversa consideración. José Enrique E. P., jefe de infraestructuras del Puerto de Vigo, se acogió esta mañana a su derecho a no declarar en el marco de estas actuaciones al alegar que su defensa todavía había recibido escasas horas antes de la fecha de la citación el expediente.

Precisamente, su abogado presentó ayer un escrito de suspensión de esta diligencia, ante la falta de tiempo para su estudio. Al no llegar a tiempo el documento al juzgado, se optó por no declarar. Una vez la parte haya revisado el contenido de la causa, solicitará a la sala fijar un día para dicha declaración.

Después de él, a las 12:00 horas, está prevista también la declaración de la directora portuaria, Beatriz Colunga, en calidad de responsable civil. De su declaración dependerá su posterior imputación en la causa. Por otro lado, la declaración del otro técnico del Puerto se aplazó a mañana, coincidiendo con las de los técnicos municipales del Concello de Vigo.