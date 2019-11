Detenido en Vigo un histórico atracador de bancos tras cometer su último asalto

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en Vigo a un histórico atracador de bancos después de asaltar una oficina bancaria de venta de bonos y acciones en la calle San Francisco. El hombre, de 35 años, al no haber dinero en efectivo en la sucursal, se llevó las billeteras de los trabajadores y clientes que se encontraban en su interior.

El varón, que iba desarmado, les exigió que abrieran las cajas fuertes del banco y le entregasen el dinero, a lo que los trabajadores le respondieron que ese no era un banco al uso, sino una oficina para clientes en la cual no se trabajaba con efectivo. El individuo, incrédulo ante lo que acababa de escuchar comenzó a abrir armarios y cajas de seguridad hsata comprobar que no había dinero.

Frustrado por conseguir el botín, amedrentó a las personas que se encontraban en el interior de la entidad para que les entregara sus carteras y pertenencias. Tras recogerlas salió del establecimiento para huir del lugar.

A la salida de la sucursal, efectivos nacionales que ya se encontraban allí en un coche camuflado procedieron a su inmediata detención. De hecho, la dotación policial lo fue siguiendo hasta el lugar de los hechos cuando lo descubrió caminando apresuradamente por la zona de O Berbés. Ante la sospecha de que pudiera estar estudiando el entorno, iniciaron un seguimiento discreto que les condujo hasta la entidad.

Deesde fuera de la oficina observaron como el detenido metía una de sus manos en el bolsillo de su chaqueta, simulando que portaba un arma, mientras le indicaba a los trabajadores y clientes que se hiciesen a un lado. Los agentes esperaron ocultos en el exterior hasta la salida de este varón para proceder a su detención y de ese modo evitar que pudiera tomar rehenes

Según fuentes policiales, el asaltante cuenta con más de 40 antecedentes policiales. Pasará a disposición judicial en las próximas horas.