La Xunta paraliza las obras del albergue tras la caída de un muro interior aledaño

Las obras del nuevo albergue de peregrinos, ubicado en la Ribeira do Berbés, se paralizaron ayer al verse afectadas por la caída del muro interior de un inmueble colindante durante la madrugada del jueves al viernes. La Xunta de Galicia tomó esta decisión y adoptó medidas para "garantizar la seguridad de los vecinos, viandantes y trabajadores". El Concello señaló que "todo parece indicar que las obras de la Xunta provocaron la caída de elementos en el edificio colindante". "La Dirección General de Turismo deberá realizar las obras de vaciado y, en cooperación con los propietarios de Peñasco 5, proceder a la demolición de ambas edificaciones. En el caso de que no se adopten las medidas será el Concello el que las asuma de forma subsidiaria", añadió la edil de Urbanismo, María José Caride.

Los vecinos de los edificios próximos al afectado que fueron realojados el lunes por motivos de seguridad se mantienen a la espera. "Yo fui hospedado en el Hotel Bahía y no sé cuanto tiempo voy a estar aquí ni si podré volver a mi casa", declaró Agustín Fernández. Los residentes fueron alertados por la policía local y por las concejalas de Urbanismo y de Seguridad y Organización Municipal. "Estuve durmiendo en mi casa durante todo el fin de semana y anteayer vinieron y me dijeron que ya no podía estar allí. Yo salí con lo puesto, el DNI y el pasaporte, el resto lo tengo todo en la vivienda", apuntó Agustín Fernández.

Los vecinos de la zona alegan problemas cada vez que hay obras. "Nuestro edificios son de 1700 y aquí estamos en un sin vivir, ya afectaron las obras del edificio de la Universidad y ahora esto", comentó Amelia Fontán.