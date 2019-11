Un cambio en la ordenanza permitirá aparcar en zona azul hasta un máximo de cuatro horas

El tiempo límite de aparcamiento en la zona azul de la ciudad se ampliará de las dos horas actuales hasta un máximo de cuatro. Este cambio se hará efectivo una vez se complete la modificación de la ordenanza que regula el estacionamiento de vehículos en la vía pública, la cual, según avanzó el alcalde, Abel Caballero, se comenzó a redactar ayer. "En estos momentos, la ordenanza de Vigo marca dos horas de estacionamiento máximo, pero vamos a iniciar de forma inmediata la reforma para que se pueda ampliar hasta cuatro horas. Entendemos que hay una parte de demanda muy importante que, para mí, es prioritaria y prima con respecto a la rotación. Modificaremos la ordenanza para esto", concretó.

Entre las mejoras mencionadas por el regidor, también está, como adelantó FARO, la puesta en funcionamiento de una aplicación, Telpark Aparcamiento Regulado, que todavía no está operativa en Vigo, aunque el mandatario local dio a entender que funcionará en breve. Permitirá abonar el coste del servicio a través del teléfono móvil, reservar plazas, recibir alertas de caducidad del tique, ampliar el tiempo de parada en el área regulada, anular denuncias o localizar el vehículo a través de la funcionalidad de la geolocalización, opción "muy importante" para los conductores que no son de la ciudad, apuntó Caballero antes de adelantar que, "en no mucho tiempo", se podrá emplear la tarjeta PassVigo para disfrutar de la zona azul.

Esta aplicación móvil, que ya permite en otras ciudades conocer qué plazas están libres en los sitios marcados con pintura azul, está disponible para sistemas operativos Android e iOS y cuenta con más de un millón de descargas. Los usuarios pueden utilizarla en ciudades de España como Madrid, Valencia, Pamplona, Murcia, Barcelona, Santander o San Sebastián; y en la capital del país vecino. Tan solo es necesario bajársela de la Play Store o de la App Store -tiene un peso de más de 20 MB- y crear una cuenta, para la que se exige un correo electrónico y una contraseña. Una vez dentro, habrá que indicar cuál es la matrícula del vehículo con el que vamos a operar -permite gestionar varios coches- y un medio de pago, aunque no es preciso realizar un depósito previamente.

Abel Caballero anunció que los nuevos parquímetros dispondrán de puertos de recarga de dispositivos móviles, los cuales ofrecerán, además, "información ciudadana" a los conductores sobre la situación del tráfico o cambios y restricciones en la circulación. "Permitirá una gran interacción con los usuarios", aseguró el alcalde.

"Multamóvil" de la zona azul

El nuevo concurso adjudicado a la empresa Dornier por un periodo de 10 años contempla la puesta en marcha de un nuevo "multamóvil" para el control de los vehículos estacionados en la zona azul que no paguen el servicio o sobrepasen el límite previamente pactado. A diferencia del antiguo Vision Car, retirado por el Concello en enero de 2015, este no sancionará a los automóviles que infrinjan las normas fuera del área de aparcamiento regulado. La intención inicial es que este agente con ruedas, un Renault ZOE de color blanco, vaya leyendo las matrículas de los coches que ocupan la zona azul y que, de forma automática, un programa envíe una alerte cuando no dispongan de tique o este ya esté caducado. En este caso, la denuncia no se tramitaría directamente, sino que se avisaría al controlador para que procediera a su gestión.

El "multamóvil" es un turismo eléctrico de dimensiones reducidas que se identifica a simple vista, puesto que, sobre su techo, descansan dos cámaras de OCR e iluminación infrarroja -una delantera y otra trasera-, que cuentan cada una con hasta diez ópticas. Su puesta en marcha no podrá realizarse hasta que Dornier instale al menos los nuevos 150 parquímetros. La empresa asegura que su cometido principal, pero "no exclusivo", será vigilar. El nuevo contrato de la zona azul contempla 1.931 plazas -201 reservadas a carga y descarga-, con opción de ampliar las ordinarias en un 40% durante los próximos años.