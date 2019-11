La calabaza endulza Cabral

Con música, artesanía y una vasta variedad de productos elaborados con calabaza, Cabral celebró ayer la Festa do Cabazo, que cumplió 32 años. Las bajas temperaturas y la amenaza de precipitaciones de las nubes negras no amedrentaron a los asistentes, que disfrutaron de un clásico de las fiestas otoñales.

La trigésima segunda edición de la Festa do Cabazo congregó ayer en el pabellón cubierto del CEIP Carballal-Cabral a curiosos y hambrientos vecinos de Vigo, que, como cada tercer domingo de noviembre, decidieron acudir a la llamada de la Asociación Cultural O Coto para festejar una cita que estuvo amenizada con música y servida con un menú para elegir. Pasteles, tartas, magdalenas, empanadas, galletas, pan, pisto y caldo ayudaron a entrar en calor a los presentes, que se atrevieron a salir de sus hogares en un día frío y nublado de otoño en el que el mercurio no superó los 15 grados y no fue capaz de sobrepasar los 5.

Los puestos de artesanía situados alrededor de la pista con juguetes para Navidad, libros de segunda mano, muñecas de antaño y juegos reunidos reforzaron el ambiente familiar y tradicional que se respiró en el patio del centro escolar. Los más madrugadores bailaron al ritmo de las notas del grupo de gaitas Xestarega y de las pandereteras Rexoubeiras, que fueron la antesala al pregón pronunciado por el escritor y fiscal Luis Anguita Juega. "Ha sido un orgullo y un honor", reconoció, a la vez que agradeció a los organizadores su presencia en uno de los clásicos eventos del undécimo mes del año en la ciudad.

También el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dedicó unas palabras a los asistentes. Propuso celebrar un concurso de "levantamiento de calabaza gigante" en la próximo edición, idea que hizo propia la organización. "Nosotros pondríamos el premio", adelantó el regidor, que quiso felicitar a las personas que estuvieron "en la cocina y vendiendo", porque fueron "las verdaderas artífices" de que esta fiesta funcionase. "Voy a ser alcalde de Vigo 50 años más, por tanto, tendremos Festa do Cabazo, por lo menos, medio siglo más; y aun no sé si seguiremos un siglo, ya se mirará", bromeó justo antes de sumarse, bombo y baqueta en mano, al grupo de música tradicional Feixoada.

La digestión de la comilona comenzó pasadas las 17 horas, con las actuaciones del orfeón popular O Coto y de la banda de gaitas Lembranzas da terra, procedentes de Carballal y Guillarei respectivamente. La Escola de baile tradicional O Coto y la de Gaitas e Percusión Miudiño completaron el apartado sonoro de la XXXII Festa do Cabazo, que, a cargo de la Asociación Cultural O Coto desde 1984, exaltó un año más las múltiples utilizaciones de la calabaza entre la comunidad vecinal de la parroquia de Cabral.