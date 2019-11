"Tenemos que llenar todas las estanterías"

María Rey desveló que "fue muy sencillo" convencerla para que amadrinara la Gran Recogida del Banco de Alimentos. Bastó una llamada de la entidad para dar el "sí" en favor de un evento altruista organizado por "gente muy interesante, estimulante e inspiradora". "Me contaron el proyecto y me pareció una idea fantástica y un honor. No podía decir que no, es una suerte", confesó con tono de orgullo.

Totalmente volcada con su encargo en la cita de este año, en la que se desplazará de nuevo a Vigo y Pontevedra para participar como una voluntaria más, la comunicadora lanzó la pelota a los ciudadanos de la provincia, a los que les pidió colaborar con "una botella de aceite, un cartón de leche, galletas, latas de conserva o un par de horas de trabajo". "Si quieres, puedes, y, además, debes. Quizás un día, algún ser querido tenga que acudir al Banco de Alimentos. Hay que llenar todas las estanterías, que no queden huecos", proclamó.

La madrina de la Gran Recogida, que aseguró estar "feliz" de volver a su ciudad para echar una mano en la labor que hacen diariamente personas llenas de "generosidad", aprovechó la oportunidad para destacar que, cuando hay seres humanos que están "sufriendo", no importa "de qué color sean, cómo se llamen, cómo se apelliden o de dónde vengan". "Está muy bien tener ideologías diferentes y debatir, pero no nos olvidemos de que somos personas", apostilló.