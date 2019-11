La Gran Recogida del Banco de Alimentos, a por los 331.000 kilos

"Es muy fácil pasar de vivir bien a no poder pagar una factura de la luz o las clases extraescolares de los niños; lo hemos visto con la herencia que nos ha dejado la crisis". Con esta contundente afirmación, la madrina de la séptima edición de la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Vigo, la periodista viguesa María Rey, quiso ayer, durante su presentación como representante del evento, concienciar a la sociedad sobre la necesidad de ayudar a las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social -en España, un cuarto de la población, es decir, 12 millones- o sufren para llegar a final de mes -la mitad de los españoles-.

El presidente y el vicepresidente de la entidad, Pedro Pereira e Iván Martínez, colocaron en la nave de la organización el peto de voluntaria a María Rey, que la acredita como embajadora de la oenegé olívica. Releva en el puesto al actor y humorista David Amor y se suma a un elenco del que forman parte Carlota Corredera (2017), Gonzo (2016), María Castro (2015), Luis Tosar (2014) y Borja Oubiña (2013). La Gran Recogida, que se celebrará los próximos 22 y 23 de noviembre en 160 supermercados de toda la provincia -Vigo, Pontevedra y comarcas de O Morrazo, Val Miñor, Baixo Miño, O Salnés o y Deza-, contará con la colaboración de 2.000 voluntarios, entre los que estará la madrina.

María Rey se atrevió a establecer el objetivo de la Gran Recogida: 331.000 kilogramos para superar los obtenidos en la anterior edición. "Voy a quedar muy mal si no llego. Que no decaiga, porque la necesidad no se ha reducido. Hacen falta ganas y conciencia de que nos ha tocado vivir en un tiempo en el que las desigualdades cada vez son más profundas y la brecha de la pobreza es más grande", apuntó antes de concretar que, precisamente, estos gestos son los que enarbolan la "esencia" de la Navidad. "Hay que demostrar que en Vigo y en la provincia hay gente solidaria. No pienses que puedes cerrar los ojos y mirar hacia otro lado", señaló.