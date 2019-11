Y la madrina de la Gran Recogida de alimentos es...

El Banco de Alimentos de Vigo ha dado a conocer esta mañana a la madrina de la Gran Recogida de este año. Será la periodista viguesa María Rey, que se ha puesto el objetivo de superar los 330.000 kilogramos reunidos en la anterior edición, apadrinada por el humorista David Amor. "Lo ideal es recoger, como mínimo, lo mismo que en 2018", ha recalcado. Los próximos 22 y 23 de noviembre se movilizarán en toda la provincia unos 2.000 voluntarios, que donarán una media de cuatro horas en beneficio de los más desfavorecidos.

María Rey, que actualmente presenta el magacín matinal de Telemadrid, ha asegurado que "es una suerte" ser madrina de este evento, una "oportunidad" para "recordar de qué lado te ha colocado la vida, del lado de los que dan y no del lado de los que reciben", y para percibir que "es muy fácil pasar esa línea". "Aunque tú no la veas, la pobreza está ahí; hay mucha gente a nuestro alrededor que no tiene nada. Todos tenemos que ayudar", ha señalado.

El vicepresidente de la entidad, Iván Martínez ha confirmado que prácticamente ya se han conseguido los 2.000 colaboradores necesarios para poder realizar la Gran Recogida con éxito en toda la provincia y ha anunciado que serán cerca de 160 supermercados los adheridos a la campaña. "Confiamos en poder igualar, al menos, los 330.000 kilos de alimentos conseguidos durante la edición pasada", ha anotado.